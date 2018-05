Praha - Fotbalisté Ostravy remizovali v dnešním utkání 28. kola nejvyšší soutěže s Libercem 1:1 a o bod se odpoutali od předposlední Karviné. Plzeň remizovala 1:1 se Slováckem a doma opět ztratila body. Olomouc vyhrála ve Zlíně 4:1 a vrátila se na třetí místo.

Baník Ostrava - Slovan Liberec 1:1 (0:1)

Branky: 52. Poznar - 45.+2 Oscar. Rozhodčí: Franěk - Arnošt, Pochylý. ŽK:

Poznar, Pazdera - Wiesner, Pulkrab, Folprecht. Diváci: 10.155.

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "V první půli jsem byli horším týmem. Dělal nám velké problémy těžký terén, soupeř měl více hráčů, kterým vyhovoval způsob hry na rozmoklém terénu. Více hernosti do naší hry vnesl až střídající Jirásek, přidal se k němu Hrubý a ve druhé půli nám začala více fungovat i křídla. Dostávali jsme se do situací jeden na jednoho, ale nepodařilo se nám vstřelit vítězný gól. Soupeř byl výborný v první půli, my lepší ve druhé."

David Holoubek (trenér Liberce): "Asi to byla zasloužená remíza. My měli kvalitnější první poločas, druhý nás Baník zatlačil a padla tam i vyrovnávací branka. Pak tam měl náznaky šancí, možná je mohl dotáhnout ke gólu. Nikomu ten bod nic neřeší, ale přiznám se, že Baníku bych sestup už kvůli té výborné atmosféře a fanouškům nepřál. Udělali jsme několik změn v sestavě. Plánovali jsme, že dáme šanci jiným hráčům a odvděčili se kvalitním výkonem."

Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 1:1 (0:0)

Branky: 78. vlastní Krejčí - 70. Kubala. Rozhodčí: Příhoda - Hájek, Flimmel. ŽK: Zeman - Reinberk, Navrátil, Janošek, Šimko, Břečka, Heča, Juroška. Diváci: 10.108.

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Osobně si myslím, že na jaře to byl náš nejlepší výkon v domácím prostředí, bohužel jsme v té finální fázi zklamali a ještě jsme darovali soupeři gól. To rozhodlo, že výsledek skončil 1:1. Matúš Kozáčik prostě udělal chybu v rozehrávce, to se ve fotbale stává. Kdyby byl fotbal bez chyb, tak bychom to asi hráli na playstationu. Stalo se to, co se stalo, a bohužel jsme za to pykali. My jsme před zápasem jasně věděli, že musíme uhrát čtyři body, myslím, že to tak i bude, i když se v pondělí (zápas Dukla - Slavia) může stát cokoliv. My bychom rádi uhráli tři body, aby nám chyběl bod. Ale momentálně nám chybí jedna výhra ze dvou zápasů, které nás čekají. Věřím, že pokud budeme hrát tak jako dneska, že z těch dvou zápasů tři body uhrajeme."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Musím říct, že jsme dneska fotbal moc nehráli, spíš jsme byli zakopaní v zákopech jak vojáci někde u Stalingradu. Plzeň na nás ležela hrozným způsobem. My jsme vyválčili cenný bod, kluci to odedřeli úplně na dřeň, pro naše mladé hráče jsou tyhle zápasy neuvěřitelnou školou do další fotbalové kariéry. Já jsem za ně hrozně rád, že tou vůlí, charakterem i tím, jak pracují od pondělí do pátku, si odsud vezou bod. Ale ten je uhraný se strašnou, strašnou klikou. Milan (Heča) byl určitě nejlepší hráč v našem dresu, možná i nejlepší hráč na hřišti. Díky němu i klukům ve stoperské dvojici odsud odjíždíme s bodem."

Fastav Zlín - Sigma Olomouc 1:4 (0:2)

Branky: 52. Železník - 7. a 54. Řezníček, 42. vlastní Bačo, 89. Houska.

Rozhodčí: Královec - Mokrusch, Vít. Bez karet. Diváci: 4112.

Vlastimil Petržela (trenér Zlína): "Na dnešní utkání jsme se připravovali celý týden. Bohužel to tak na hřišti nevypadalo. Naši hráči něco trénují a něco jiného předvádí v zápase. Mohli bychom se hádat, čím je to způsobeno. Při sprintech bylo vidět, jak zaostáváme. Kondičně jsme byli slabší. Olomouc hrála velice rychlý a jednoduchý fotbal. Nevodila míče. Soupeř dal z každého útoku gól. Při našem tlaku po změně stran létaly míče kolem jejich branky. Dali jsme i gól. Jenže nám hned soupeř z náporu vyjede a přidá další gól. Musím říci, že Sigma vyhrála naprosto zaslouženě. I když jsem si tajně přál, abychom vyhráli my. S Olomoucí jsem před dnešním zápasem ještě nikdy neprohrál. Ale zázraky se nedějí. Olomouc byla lepší. Obavy o záchranu ale nemám. Věřím, že to zvládneme."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Splnili jsme základní dvě roviny v požadavcích na hráče. Chtěli jsme brát tři body po dobrém výkonu. Oba faktory se nám podařilo naplnit. Určující byl rychlý gól, podobný se nám podařilo vstřelit proti Teplicím. A potom ještě gól soupeři do šatny. Není nikdy špatné, když se vede o dva góly. Ve druhém poločase jsme čekali zvýšenou aktivitu Zlína s agresivitou a častým zakončením. Bohužel jsme inkasovali laciný gól. Ani bych jej nevyčítal brankáři Buchtovi, který neudržel míč. Ale situaci jsme nedohráli a nechali volné hráče. Na druhou stranu jsme herně rychle zareagovali a navýšili vedení na 3:1. Po tomto gólu jsme se stáhli do bloku. Soupeř ještě chtěl korigovat výsledek a měl dvě šance, které zaváněly gólem. Závěr už od nás nebyl tak aktivní. Ale Zlín jsme do šance nepustili."

Odehráno v pátek:

Vysočina Jihlava - Sparta Praha 0:1 (0:0)

Zbývá sehrát:

Neděle 13. května:

17:00 FK Teplice - Zbrojovka Brno, Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav,

18:00 FK Jablonec - Karviná.

Pondělí 14. května:

18:00 Dukla Praha - Slavia Praha.

Tabulka:

1. Plzeň 28 18 6 4 48:21 60 2. Slavia 27 15 8 4 44:16 53 3. Olomouc 28 14 10 4 38:21 52 4. Sparta 28 13 10 5 42:25 49 5. Jablonec 27 13 8 6 42:25 47 6. Liberec 28 12 7 9 35:32 43 7. Bohemians Praha 1905 27 9 10 8 29:25 37 8. Teplice 27 8 10 9 30:31 34 9. Dukla 27 9 5 13 31:47 32 10. Slovácko 28 6 12 10 22:29 30 11. Jihlava 28 8 5 15 30:46 29 12. Zlín 28 7 8 13 27:46 29 13. Mladá Boleslav 27 7 7 13 27:39 28 14. Ostrava 28 6 9 13 34:43 27 15. Karviná 27 6 8 13 29:38 26 16. Brno 27 5 5 17 16:40 20