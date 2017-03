Olomouc - Hokejisté jedenácté Olomouce porazili v posledním 6. kole skupiny o umístění v extralize Pardubice 8:2 a na závěr sezony vyhráli čtyři z pěti utkání. Poslední Dynamo si před bojem o záchranu v baráži připsalo už sedmou porážku venku za sebou. Třemi body za gól a dvě asistence se na tom podílel útočník František Skladaný.

Po vlažném začátku se dostali ve čtvrté minutě do vedení domácí. Pardubice nechaly v útočné třetině před brankou volného Skladaného, jehož bekhendový pokus ještě Růžička vyrazil, ale proti opakované dorážce Mrázka už neměl šanci. O čtyři minuty později bylo srovnáno. Olomouc stejně nedůsledně bránila, Trončinský měl čas najít volného Hubáčka, který zakončil do prázdné branky.

V polovině úvodní třetiny už domácí zase vedli. Roman Vlach vyhrál vhazování v útočné třetině, k puku se dostal Eberle a přesnou střelou překonal brankáře. V 16. minutě Olomouc zvýšila a opět u toho byla první formace domácích. Po Vlachově přihrávce zakončil Burian.

Druhá třetina začala ve hře čtyři na čtyři, když po vzájemné potyčce z konce první části seděli na trestné lavici Holec s Bártou. Kohouti skórovali po 59 vteřinách, poté co obraně pláchl Skladaný a bekhendovým blafákem upravil na 4:1. Hosté snížili ve 26. minutě, přesilovku využil Nahodil. Ve 33. minutě zahodili obrovské příležitosti domácí Laš s Ondruškem. Pardubice mohly skórovat v početní převaze při Rašnerově vyloučení, ale Falter zlikvidoval Rolinkovu ránu i únik Jána Sýkory.

Ve 43. minutě dali Hanáci pátou branku. Po Holcově akci se mezi Růžičkovy betony trefil Fořt. O minutu později už Olomouc vedla 6:2, když se ranou pod horní tyč trefil Kotala, který v 17. extraligovém zápase oslavil premiérovou branku.

V závěru duelu trenér Olomouce Venera nasadil i čtvrtou útočnou trojici Dominik Marek, Macuh, Podlaha a domácí ještě zvýraznili výsledek. V 55. minutě se prosadil dělovkou od modré čáry Škůrek a za 52 vteřin dovršil výsledek bek Spurný. Pro něj to byl první gól ve třetím duelu v nejvyšší soutěži.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Venera (Olomouc): "Chtěli jsme se doma dobře rozloučit, což se nám podařilo. Dali jsme na naše poměry hodně gólů. Bylo vidět, že o nic moc nejde. Bylo to příjemné, že jsme vyhráli vysoko, nálada byla i od fanoušků na závěr dobrá. Play out jsme začali špatně, někdo si myslel, že to vypustíme, ale my si ceníme toho, že se hráči kousli a vyhráli čtyři zápasy. Když se nepodařilo play off, tak jsme zvládli play out a i poslední domácí zápas sezony."

Pavel Marek (Pardubice): "Z naší strany těžko najít něco pozitivního. Chtěli jsme do něj vstoupit ze zajištěné obrany, ale rychle jsme inkasovali a zápas se pro nás nevyvíjel dobře. Bylo tam spoustu faulů a spoust chyb a doufám, že takto hrát už nebudeme. Musíme se zmobilizovat a soustředit se na první domácí utkání v baráži, které musíme urvat."

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 8:2 (3:1, 1:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 4. P. Mrázek (Skladaný, Laš), 11. Eberle, 16. Burian (Roman Vlach, Vyrůbalík), 21. Skladaný, 43. Fořt (Holec, Kotala), 44. Kotala (Rašner, Holec), 55. Škůrek (Skladaný, P. Mrázek), 56. Spurný (Vyrůbalík, Eberle) - 8. P. Hubáček (Trončinský, D. Tomášek), 26. Nahodil (Bárta, Rolinek). Rozhodčí: Úlehla, Kika - Ganger, V. Hanzlík. Vyloučení: 8:8. Využití: 2:1. Diváci: 2236.

Olomouc: Falter - Škůrek, Vyrůbalík, Rutar, Ondrušek, Rašner, Staněk, od 55. navíc Spurný - Eberle, Roman Vlach, Burian - Skladaný, P. Mrázek, Laš - Kotala, Fořt, Holec - od 53. navíc D. Marek, Macuh, Podlaha.. Trenéři: Venera a Tomajko.

Pardubice: Martin Růžička - Schaus, Ovčačík, Trončinský, Chaloupka, Zajíc, Ščotka, od 21. navíc Nedbal - Bárta, Nahodil, Rolinek - J. Sýkora, D. Tomášek, P. Hubáček - Beran, Špirko, Panna - Zídek, T. Kaut, Starý. Trenéři: Holaň, Janecký a P. Marek.