Olomouc - Fotbalisté Olomouce v 10. kole první ligy doma remizovali 0:0 s Jabloncem a propadli se z druhého na třetí místo tabulky o bod za mistrovskou Slavii. Sigma byla hlavně v závěru blíž výhře, ale hosty podržel brankář Vlastimil Hrubý. Hanácký nováček v nejvyšší soutěži prodloužil sérii bez porážky na sedm zápasů a neinkasoval už 279 minut.

Souboj celků z horních pater tabulky zahájil ostrou střelou domácí záložník Houska, obrana Jablonce ale tečovala míč mimo. Sigma v průběhu celé první půle hosty herně převyšovala. Největší příležitost měli Jablonečtí po chybě Olomouce, Kalvach zaváhal v rozehrávce a do sóla se dostal Doležal, olomoucká defenziva ale situaci uhasila. Po půlhodině hry vyslal nadějný střelecký pokus na jabloneckého brankáře krajní obránce Sigmy Vepřek, Hrubý ale ránu zkrotil. Hráčům Jablonce se připomněl také hrotový domácí útočník Chorý, vytáhlý forvard po zpracování míče ve vápně ale pálil z otočky nad bránu.

I po pauze byli nebezpečnější fotbalisté v modrých dresech. Po kolmici od Housky se do slibné příležitosti řítil Plšek, zkusil ale kličku a ze šance byl pouze roh. Po rozehrání standardky hlavičkoval volný stoper Jemelka, ale míč byl v dosahu brankáře Hrubého. Na druhé straně se osmělili Jablonečtí, Masopustův pokus ale Sigma zablokovala.

Po hodině hry měl další šanci skórovat olomoucký Plšek, balon mu sklepl Vepřek, ale prostřelit Hrubého se domácímu záložníkovi nepodařilo. V 83. minutě měl Jakub Plšek, který se přesunul na hrot po vystřídání Chorého, zřejmě největší šanci zápasu. Sladkého centr napálil z první do dobrého prostoru, ale velmi povedeným zákrokem se blýskl Hrubý, který střelu vytáhl nad břevno.

V nastaveném čase zvedl diváky ze sedaček brejk Sigmy, když Hála vybojoval balon do samostatného úniku pro Moulise, ten si nachystal míč na střelu, ale proti euforii Hanáků byl gólman Hrubý, když Moulisovu střelu zlikvidoval. Olomouc porazila Jablonec v jediném z posledních 10 ligových utkání.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Samozřejmě si z celkového pohledu myslím, že bod je z naší strany málo. Nebylo to úplně optimální. Do druhého poločasu jsme měli pomalý rozjezd, trošku jsme přešli do zimního módu. Scházel tomu takový drajv. Pak se to zlepšilo, ale selhali jsme v koncovce. Dvě situace v závěru zaváněly gólem, ale chybělo trošku štěstí a skvělými zákroky se ukázal brankář Hrubý. Z pohledu defenzivy spokojenost, i když jsme si v některých situacích zahrávali s ohněm. Dopředu je v našich silách předvádět lepší výkony."

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Věděli jsme, že Olomouc je doma silná na míči, dobře kombinují a hrají v pohodě. V první půli byla Sigma víc na balonu, ale paradoxně jsme si největší šanci vytvořili my. Ve druhé půli to bylo podobné, my jsme poctivě bránili, snažili jsme se o rychlé protiútoky. Nakonec jsme měli štěstí v závěru. Podržel nás Vlasta Hrubý, mohli jsme dostat dva góly. Šli sami na brankáře, ale Hrubý to zachránil. Pro nás je ten bod zlatý. Divákům se utkání muselo líbit, bylo tam oboustranné nasazení a dobrá hra."

Sigma Olomouc - FK Jablonec 0:0

Rozhodčí: Proske - Kotík, Arnošt. ŽK: Jovovič, Kubista, Hübschman (všichni Jablonec). Diváci: 4543.

Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček (87. Hála), Houska, Plšek, Kalvach, Falta (72. Moulis) - Chorý (72. Texl). Trenér: Jílek.

Jablonec: Hrubý - Jankovič, Kysela, Hübschman, Hanousek - Masopust (87. Zelený), Kubista, Trávník, Jovovič - Doležal (75. Mihálik), Tecl (90.+1 Považanec). Trenér: Klucký.