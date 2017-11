Olomouc - Fotbalisté Olomouce ve 14. kole první ligy porazili Zlín 2:0 a prodloužili sérii neporazitelnosti na jedenáct zápasů. O výhře Sigmy rozhodli Tomáš Chorý s Martinem Hálou a nováček nejvyšší soutěže si tak upevnil druhé místo v tabulce. Hosté naopak stále čekají na první vítězství z venku.

"Náš výkon byl špatný, kazili jsme, byli jsme bázliví a málo jsme běhali. Naši hráči byli určitě horší, musíme si to vyříkat. Bylo to rozdílné nasazení, než když jsme v Olomouci hráli třeba s Kodaní v Evropské lize," přidal kouč Zlína Bohumil Páník.

Olomouc od úvodu potvrzovala dobrou formu a už v sedmé minutě se ujala vedení. Chorý nejprve odcentroval na Zahradníčka, který ale na míč nedosáhl a vrátil ho zpět svému spoluhráči a ten pohotově zakončil k tyči. Domácí útočník si připsal druhý gól v sezoně a první od začátku srpna.

Zlín byl blízko vyrovnání ve 23. minutě, ale Bačo ve skluzu olomouckého brankáře Buchtu nepřekonal. Olomouc měla v prvním poločase více ze hry, ale nevedlo se jí v koncovce. Po půlhodině hry nejprve Holzer zblokoval střelu Plška a Chorý poté hlavičkoval mimo.

Po pauze se obraz hry nezměnil a domácí několikrát byli blízko druhému gólu. V 51. minutě byl Plšek sám před odkrytou brankou, ale na Zahradníčkovu přihrávku mu ve skluzu chyběly centimetry. Vzápětí se ocitl s míčem na malém vápně, ale tentokrát mířil nad.

Zlín se dostal ke slovu v 53. minutě poté, co Mehanovič našel na vzdálenější tyči Ekpaie, který však trefil pouze boční síť. Stejně dopadl po hodině hry na druhé straně Chorý. A neuspěl ani Kalvach s tvrdou střelou, kterou zlínský brankář Dostál s vypětím sil vytáhl na roh.

"Domácí zaslouženě vyhráli. Byli herně lepší, měli více brankových situací," řekl Páník. "My když jsme Olomouc někde nachytali, tak jsme to nedokázali dohrát," dodal.

Gólové pojistky se Olomouc dočkala v 87. minutě, kdy se po třech minutách na hřišti prosadil střelou ke vzdálenější tyči Hála, kterému přihrával jiný střídající hráč Texl. Sigma si tak připsala šesté vítězství z posledních jedenácti zápasů a v neúplné tabulce má na druhém místě náskok tří bodů před Libercem a čtyř před Slavií, která má však zápas s Duklou k dobru.

"Cením si hlavně práce do defenzivy, klíčové bylo, že jsme eliminovali Traorého s Jiráčkem," uvedl Jílek. "Pracovali jsme devadesát minut a po druhém gólu už jsme to zvládli kontrolovat," prohlásil.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Jedním slovem spokojenost s předvedeným výkonem a samozřejmě i se třemi body. Čelili jsme poměrně silnému konsolidované mužstvu. Úvod byl možná trochu nervózní, po gólu jsme se ale uklidnili. Byli jsme v utkání lepším týmem. Po přestávce jsme měli stoprocentní možnosti Chorým a Plškem. Cením si hlavně práce do defenzivy, klíčové bylo, že jsme eliminovali Traorého s Jiráčkem. Pracovali jsme devadesát minut a po druhém gólu už jsme to zvládli kontrolovat."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Domácí zaslouženě vyhráli. Byli herně lepší, měli více brankových situací. My když jsme Olomouc někde nachytali, tak jsme to nedokázali dohrát. Domácí výborně spouštěli kontrapresink a nebojí se v kombinaci jít do rizika. Náš výkon byl špatný, kazili jsme, byli jsme bázliví a málo jsme běhali. Naši hráči byli určitě horší, musíme si to vyříkat. Bylo to rozdílné nasazení, než když jsme v Olomouci hráli třeba s Kodaní v Evropské lize."

Sigma Olomouc - Fastav Zlín 2:0 (1:0)

Branky: 7. Chorý, 84. Hála. Rozhodčí: Ardeleanu - Nádvorník, Moláček. ŽK: Mehanovič (Zlín). Diváci: 4159.

Sestavy:

Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček (84. Hála), Houska, Kalvach, Falta (90. Moulis) - Plšek, Chorý (82. Texl). Trenér: Jílek.

Zlín: Dostál - Kopečný, Bačo, Gajič, Holzer - Ekpai (80. Bartošák), Jiráček, Janíček (55. Hnaníček), Traoré, Mehanovič (67. Džafič) - Diop. Trenér: Páník.