Karlovy Vary - Hokejisté Olomouce vyhráli v 30. kole extraligy na ledě posledních Karlových Varů 3:2 v prodloužení a dočkali se venku úspěchu po devíti prohrách za sebou. Ztratili sice dvoubrankový náskok, ale v čase 61:55 rozhodl v jejich prospěch útočník Petr Strapáč. Energie prohrála šestý z posledních sedmi zápasů.

"Potřebovali jsme vyhrát za tři body a nevyšlo to. Dneska nám nešly nohy, nebruslili jsme, hráli jsme málo důrazně a soupeř nás přehrával. Málo jsme se obětovali a je štěstí, že jsme uhráli alespoň bod," řekl karlovarský obránce Tomáš Dvořák.

Hosté byli v úvodu aktivněji a nic na tom nezměnily ani dvě přesilovky domácích. Vyplynulo z toho nebezpečné nahození Jaroměřského i šance Skladaného, který nedokázal puk zasunout do odkryté části branky. V 18. minutě navíc trefil Eberle tyč.

Za domácí zahrozil pouze Vojtěch Tomeček, jemuž pokazil radost výborným zákrokem Konrád. Vedení se dočkala 31 vteřin před koncem první třetiny Olomouc, kdy dostal přihrávku za obranu domácích Skladaný a otevřel skóre.

Ve druhé dvacetiminutovce Karlovy Vary zaměstnávaly hostujícího gólmana jen střelami z uctivé vzdálenosti a dobře bránící hosté čekali na svou další příležitost. Ta přišla ve 27. minutě paradoxně při přesilovce Západočechů a Honzíka překonal obránce Vyrůbalík. V polovině utkání mohl zvýšit už na rozdíl tří branek Herman, ale karlovarský gólman zasáhl pravým betonem.

Domácí se radovali poprvé ve 34. minutě, kdy rozjetý Mullane těsně za modrou střelou zápěstím zpoza obránce překvapil Konráda. Do konce prostředního dějství mohl dvoubrankové vedení hostům vrátit Holec, který z mezikruží trefil opět tyč.

Ve třetí třetině se dlouho nemohli domácí prosadit proti aktivní hře Olomouce. V 51. minutě ale po Mullaneově akci Harant střelou zpoza olomouckých obránců překonal Konráda a vyrovnal. Moravané se však s nerozhodným stavem nehodlali smířit a zvýšili svojí aktivitu v útočném pásmu. Po vyloučeních Mullanea a Tuominena hráli i 55 vteřin v pěti proti třem, ale Energie se ubránila.

"Náš dnešní výkon se nám nelíbil. Vůbec jsme nehráli to, co jsme si řekli. Chyběl nám pohyb, důraz, v některých situacích jsme hráli zbytečně komplikovaně a chvílemi i ustrašeně. Zisk jednoho bodu je zlatý, protože jsme nemuseli mít vůbec nic," uvedl asistent trenéra Karlových Varů Mikuláš Antonik.

V nastavení se postaral o rozuzlení Strapáč, který se dostal od mantinelu až před Honzíka a bekhendem rozhodl. "Po dlouhé době jsme vyhráli venku. I když je to jenom za dva body, jsme spokojení. Vedli jsme 2:0, měli jsme to rozehrané trošku lépe, ale jsme i za to rádi. Doufám, že se dostaneme na nějakou vítěznou vlnu," prohlásil asistent trenéra Olomouce Jan Tomajko.

Hlasy trenérů po utkání:

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 34. Mullane (Dujsík, T. Dvořák), 51. Harant (Mullane, Gríger) - 20. Skladaný (J. Knotek, Laš), 27. Vyrůbalík (Herman, Burian), 62. Strapáč (Jaroměřský, Ostřížek). Rozhodčí: Pešina, M. Petružálek - Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:5, navíc Skuhravý (Karlovy Vary) 10 min. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 2517.

Sestavy:

Karlovy Vary: Honzík - Dujsík, Harant, Sičák, M. Rohan, Rýgl, T. Dvořák - Mikulík, Tuominen, T. Rachůnek - V. Tomeček, Skuhravý, Vachovec - Gorčík, Stloukal, D. Kindl- Flek, Gríger, Harkabus - Mullane. Trenéři: Tlačil a Antonik.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, Houdek, Matai, Staněk - Skladaný, J. Knotek, Laš - T. Mikúš, J. Mikúš, Holec - Eberle, Ostřížek, Strapáč - Fořt, Herman, Burian. Trenéři: Venera a Tomajko.