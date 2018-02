Brno - Fotbalisté Olomouce v 18. kole první ligy prohráli v Brně 0:1 a mohou přijít o druhé místo v tabulce. Zbrojovka, které výhru zařídil gól Rafaela Acosty z 29. minuty, se vzdálila sestupovému pásmu na pět bodů. Hanácký nováček na hřišti Brna prohrál páté utkání nejvyšší soutěže za sebou bez vstřeleného gólu.

Za Olomouc poprvé v lize hrál Řezníček, který minule nemohl nastoupit proti Plzni, odkud v Sigmě hostuje. Devětadvacetiletý útočník se však proti bývalému týmu moc neprosadil.

Úvod duelu přinesl opatrný fotbal. Oba týmy se rozkoukávaly a v mrazivém počasí se dlouho čekalo na větší šanci. Po několika náznacích se ve 29. minutě prosadili Brňané. Ve skrumáži vybojoval míč Kratochvíl, předal ho Krejčímu, který uličkou našel ještě lépe postaveného Acostu. Uruguayský záložník se přízemní střelou trefil přesně k tyči. Olomoucký gólman Buchta si sice konečky prstů sáhl na míč, ale nedokázal ho vytěsnit do bezpečí.

V závěru prvního poločasu ještě na zadní tyči hlavičkoval brněnský stoper Pavlík, ale z těžké pozice v záklonu neuspěl. Hosté v prvním poločase měli nebezpečné protiútoky, ale defenziva Zbrojovky působila jistě.

Začátek druhé půle nabídl opět zvýšené úsilí domácích. Ti se málem radovali v 55. minutě. Z hranice velkého vápna vypálil Juhar, Buchta vyrazil míč pouze před sebe a mladík Růsek ho dostal do sítě. Gól však nemohl platit pro ofsajd.

Olomoučtí si po hodině hry vypracovali tutovku po střele Plška, ale v poslední chvíli obránce Kryštůfek tečoval míč těsně vedle branky Melichárka. Brněnský gólman poté dokázal z bezprostřední blízkosti vychytat Sladkého.

V poslední minutě odmítl velkou šanci Hanáků na vyrovnání také Plšek, který z voleje trefil jen boční síť. Sigma nenavázala na domácí remízu 0:0 s vedoucí Plzní a v součtu s podzimem nevyhrála třetí ligové utkání po sobě. Branku Olomouc nevstřelila už 304 minut.

Hlasy po utkání:

Roman Pivarník (trenér Brna): "Věděli jsme, že nás čeká hodně klíčový zápas vzhledem k tomu, jaký máme los. Doma dokážeme hrát kvalitní fotbal a myslím si, že jsme to proti silnému týmu zvládli a ubojovali důležitou výhru. Je trošku škoda, že jsme soupeři po chybách nabídli šance, ale celkově jsem s výkonem svého týmu spokojen. Udělali jsme před zápasem nějaké změny v sestavě a v rozestavení a vyplatilo se nám to."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Jsme samozřejmě zklamaní. Chtěli jsme si z Brna odvést minimálně bod. Ukázalo se přesně to, co se dalo od zápasu očekávat. Brno hrálo kompaktně, organizovaně, bylo aktivní. Pak jsme aktivitu přebrali my a měli šance. Bohužel jsme naprosto zbytečně inkasovali a hlavním problémem bylo to, že jsme naše šance nevyužili. To byl kámen úrazu. Brno vyhrálo zaslouženě, byť šťastně."

Zbrojovka Brno - Sigma Olomouc 1:0 (1:0)

Branka: 29. Acosta. Rozhodčí: Ardeleanu - Blažej, Černý. ŽK: Krejčí - Kalvach, Plšek. Diváci: 3492.

Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Polák - Acosta (83. Ashiru), Kratochvíl (90.+2 Vraštil), Krejčí, Juhar - Růsek (90. Zikl). Trenér: Pivarník.

Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek (77. Yunis) - Zahradníček (65. Manzia), Houska (65. Hála), Plšek, Kalvach, Falta - Řezníček. Trenér: Jílek.