Olomouc - Hokejisté dvanácté Olomouce zdolali v 50. kole extraligy Zlín 3:0 a udrželi se reálně v boji o desítku pro play off. Na nově desátou Plzeň ztrácejí tři body, Zlín po prohře právě z pozic pro účast ve vyřazovací části vypadl a na Západočechy má dvoubodové manko. Pátým čistým kontem v sezoně přispěl k úspěchu Hanáků slovenský gólman Branislav Konrád.

Úvodní minuty byly hodně opatrné a první větší šanci měli hosté. Po spolupráci Holíka s Bukartsem se v ní ocitl Kubiš, ale Konráda nepřekonal. Následně při Škůrkově vyloučení pálili Marušák a Chytil, na druhé straně v závěru oslabení málem překvapil Kašíka bekhendem Jaroměřský. Obranu Hanáků zlobil především mladík Chytil, který v polovině třetiny vystřelil do Konrádovy hrudi.

Olomouc zatlačila hosty ve druhé části úvodního dějství. Holec nahodil puk před branku a Hermanovu teč vyrazil Kašík až na poslední chvíli. Poté hráli Hanáci první přesilovku při vyloučení Marušáka a obrovskou šanci měl Kanaďan Sundher, jehož dorážku chytil Kašík hřbetem lapačky. Po Hermanově dělovce těsně před pauzou skočil odražený puk na horní síťku branky.

Ve 25. minutě ujeli domácí do přečíslení dvou na jednoho zlínského beka, Burian zakončil akci sám, ale netrefil branku. Zlín měl ještě větší šanci, když pálil Ondráček, Konrád puk vyrazil na hůl Honejska, který tísněn z dorážky netrefil odkrytou branku.

V polovině utkání hráli domácí druhou přesilovku při vyloučení Žižky a po spolupráci Škůrka se Skladaným šli do vedení. Ve 36. minutě mohla Olomouc zvýšit, když Sundher opět řešil situaci dva na jednoho střelou, ale Kašík puk za svá záda nepustil.

V úvodu závěrečné třetiny našel Sundher volného Jaroměřského, který ale nedokázal vyzrát na Kašíka. Zlín odpověděl dělovkou Veselého do boční sítě. Hanáci z tlaku vytěžili přesilovku, ve které však málem inkasovali po Kubišově střele. Zlín se ubránil, ale v době, kdy Marušák skočil na led, projel obranou hostí Herman a Vlach z dorážky zvýšil.

Za hosty mohl dvakrát odpovědět Kubiš, ale v obou případech těsně minul. Zlín sáhl už dvě minuty před koncem ke bez brankáře a kapitán Olomouce Vyrůbalík trefou do prázdné branku definitivně rozhodl o výhře. Navíc má díky jeho trefě Olomouc se Zlínem i lepší bilanci vzájemných duelech.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Byl to vyrovnaný duel. Obě mužstva bojovala a věděla, o co jim jde. Divákům se utkání muselo líbit. Oba týmy do toho dávaly maximum. Byli jsme dnes šťastnější. Gól na 2:0 nás uklidnil, pak jsme přestáli tlak Zlína, který začal nahazovat puky a vyhrával souboje, ale ustáli jsme to. Gól do prázdné branky už nic neřešil. Závěr nebude o losu. Musíme vyhrát oba zápasy a pak se uvidí."

Robert Svoboda (Zlín): "Pro nás je porážka 0:3 zklamáním. Odolali jsme úvodnímu nástupu domácích, ve druhé části jsme hru vyrovnali, ale dostali jsme nešťastný gól po dorážce od zadního mantinelu. Nevzdali jsme to, ale za stavu 0:2 už byla těžká situace. Riskovali jsme power play. Škoda neproměněných šancí, kterých bylo dostatek, abychom dali nějaké branky. Boj o play off je napínavý až do konce, každý může porazit každého, někdo holt bude mít větší štěstí."

HC Olomouc - PSG Zlín 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 31. Skladaný (Škůrek), 47. Roman Vlach (Herman, J. Galvas), 60. Vyrůbalík (Herman, Konrád). Rozhodčí: Hodek, Hribik - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 5219.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Rašner, J. Galvas, Ondrušek - Skladaný, J. Knotek, Laš - Eberle, Sundher, Burian - Roman Vlach, Herman, Holec - T. Mikúš, P. Mrázek, Matai. Trenéři: Venera a Tomajko.

Zlín: Kašík - Marušák, Kotvan, Matějíček, Blaťák, Žižka, O. Horák - Bukarts, P. Holík, Kubiš - D. Šťastný, Chytil, Říčka - J. Ondráček, Honejsek, O. Veselý - Okál, Popelka, Ostřížek. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.