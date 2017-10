Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve 13. extraligovém kole Jihlavu 3:0. Hanáci si všechny trefy schovali na druhou polovinu zápasu, Dukla venku ještě nevyhrála. Góly dali Vilém Burian, Jan Eberle a Jan Knotek, čisté konto vychytal díky 20 úspěšným zákrokům gólman Branislav Konrád.

Olomouc už ve druhém střídání prověřila strážce hostující branky Škarka: Houdek nahodil puk na branku, Burian šikovně tečoval, mladý talent české brankářské školy byl však připraven. V osmé minutě hráli Hanáci přes půl minuty dvojnásobnou přesilovku, Jihlavští ale zablokovali obě dělovky Škůrka a Vyrůbalíka.

V pokračující klasické početní převaze nevyzráli na Škarka zblízka Skladaný ani Burian. Dukla hrála dvě klasické přesilovky, ale Konráda z nich - kromě jedné rány Macíka - neohrozila. Diváci v Olomouci v první třetině mnoho hokejové krásy neviděli.

Druhá část začala opět olomouckým atakem s tečí Knotka před Škarkem, který byl opět pozorný. Poradil si i s ránou Sundhera z křídla. V početní převaze při vyloučení Žálčíka se po buly objevil sám před brankářem Jihlavy Eberle, ale ani jeho bekhend nevyšel. O chvíli později to podobně zkoušel i Laš, ani on nezvedl puk nad Škarkův beton.

Ve 33. minutě se domácí diváci dočkali. Dvojnásobnou přesilovku sice Olomouc nevyužila, ale pokračující klasickou již ano. Vyrůbalík našel přesně Buriana a ten překonal Škarka, který si sice na puk sáhnul, ale zabránit mu v cestě do sítě už nedokázal. Zvýšit mohl Herman, nájezd řešil střelou, trefil opět do znaku jihlavského klubu na hrudi brankáře hostí. Povedlo se ale o chvíli později Eberlemu po nezištné přihrávce Knotka zpoza branky - 2:0. Před přestávkou ještě vyzkoušel Škarka Sundher.

Ve 45. minutě mohli hosté snížit, z nadějné pozice vyzkoušel Konráda Hlinka. O čtyři minuty později Kohouti využili další přesilovku, když Eberle nahodil puk na branku a Knotek tečoval puk za Škarkova záda. V závěru ještě Olomouc přežila další oslabení a díky další Konrádově nule získala takřka po měsíci doma zase tři body.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Je to důležité vítězství pro naše sebevědomí, konečně jsme doma vybojovali zase tři body. Chtěli jsme hrát aktivní hru, rozhodla druhá třetina, kdy jsme šli do trháku. Třetí třetinu už jsme hráli, jak jsme potřebovali a nepustili jsme Duklu do kontaktu. Důležitá je i nula pro Branislava Konráda. Jsme za to rádi a věřím, že nám toto utkání pomůže k lepším domácím výkonům."

Petr Vlk (Jihlava): "Utkání se nám nepovedlo; první třetina byla špatná, ve druhé jsme měli hloupá vyloučení i do tří, soupeř toho využil, druhý gól byl po situaci, kterou Olomouc umí hrát a byť jsme na ni upozorňovali, tak to hráči nedokázali ubránit. Třetí gól soupeře uklidnil. Pak už jsme je těžko překonávali. Nebyli jsme dobře na kontaktu a ani na kotouči, Olomouc zaslouženě vyhrála."

HC Olomouc - HC Dukla Jihlava 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 33. Burian (Vyrůbalík, Ondrušek), 37. Eberle (J. Knotek), 49. J. Knotek (Eberle, Vyrůbalík). Rozhodčí: Kubičík, Pešina - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:0. Diváků: 4139.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas, Staněk - Eberle, J. Knotek, Laš - Skladaný, Sundher, Burian - Ostřížek, Strapáč, B. Mráz - Roman Vlach, Herman, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Jihlava: Škarek - De la Rose, Suchánek, Šidlík, J. Zdráhal, Bryhnisveen, Ulrych, Váňa - T. Kubalík, Skořepa, Jiránek - Čachotský, F. Seman, Rys - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Macík, R. Hubáček, R. Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.