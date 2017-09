Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova prohráli v 5. kole extraligy s Olomoucí 0:3. Hanáci po třech úvodních zápasech bez bodu a výprasku 0:10 v Plzni vyhráli podruhé za sebou stejným výsledkem, v pátek zdolali doma 3:0 vicemistra Liberec. Zásluhou 29 úspěšných zákroků vychytal druhou nulu ve třech dnech Branislav Konrád. Devětadvacetiletý slovenský gólman tak drží čisté konto už 126 minut a 44 sekund.

Do utkání vstoupili lépe hosté z Olomouce. Již po pěti vteřinách putoval na trestnou lavici Lukeš, hosté ale nabídnutou příležitost nedokázali využít. Jedinou střelou se prezentoval z levého křídla Buc. V páté minutě nabil zpoza branky Rác Jerglovi, ten zblízka trefil pouze dobře postaveného brankáře Petráska.

Za svou aktivitu se hosté zaslouženě ujali vedení v desáté minutě. Škůrek vypálil od modré čáry a trefil přesně nad Petráskovu lapačku, z dvojnásobné početní výhody přitom uběhlo pouhých deset vteřin. Další branku mohl přidat Vlach, to by mu ovšem kotouč nesměl přeskočit čepel v nejméně vhodný okamžik. Domácí se osmělili až v závěru první části. Nejprve doráželi Jurčík s Válkem a poté se do šance dostal i Hanzl, ani jeden si však na Konráda nepřišel.

V 23. minutě se pokusil Jergl rychlým výjezdem zpoza branky překvapit Petráska, ten však byl u své tyčky připraven. Další šanci měla dvojice Eberle, Burian, domácí brankář si poradil jak s první střelou, tak i s následnou dorážkou. Na druhé straně prověřil Konráda střelou z levého křídla Nicholls, to bylo ale od hráčů Vervy v druhé části vše. V 38. minutě opět v přesilové hře hosté zvýšili na 2:0. Ostřížek pěkně trefil volné místo nad Petráskovým ramenem.

Domácí se v úvodu třetí části snažili prolomit olomouckou tvrz, ale místo toho, aby v početní výhodě přišlo snížení, tak v 47. minutě ujel Skladaný a zamířil přesně pod horní tyč. V 53. minutě se do dobré šance prokličkoval Hübl, střelecky ale zatím v nové sezóně nadále mlčí. I proto hosté z Olomouce vyšperkovali tříbodový zisk navrch i čistým kontem.

Hlasy trenérů po utkání:

Darek Stránský (Litvínov): "Naše první třetina byla velice špatná. Nestíhali jsme, byli jsme všude pozdě. Dostali jsme branku ve třech. Ve druhé třetině jsme se zvedli, ale místo vyrovnávací branky přišlo opět oslabení a druhá branka hostí. Třetí třetina se už jen dohrávala. Korunovali jsme to v přesilové hře, kdy nám soupeř ujel a dal třetí branku. Neměli jsme dnes sílu zápas zlomit."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Dnes jsme podruhé za sebou podali výborný kolektivní výkon. Byli jsme po celou dobu zápasu lepším týmem. V prvních dvou třetinách jsme vstřelili vždy po brance, ve třetí třetině jsme si to obrannou hrou pohlídali. Zvítězili jsme zaslouženě. Musím kolektiv pochválit."

HC Verva Litvínov - HC Olomouc 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Škůrek (Vyrůbalík, Buc), 38. Ostřížek (Skladaný, Herman), 47. Skladaný (J. Galvas). Rozhodčí: Úlehla, Pražák - Gerát, Hynek. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 4248.

Litvínov: Petrásek - Sörvik, Dietz, Gula, Kubát, K. Pilař, Baránek, L. Doudera - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Nicholls, M. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, Gerhát, Trávníček - Jurčík, Válek, Matoušek. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Buc, J. Knotek, Laš - Eberle, Roman Vlach, Burian - Skladaný, Herman, Ostřížek - Jergl, Rác, Strapáč. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.