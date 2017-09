Olomouc - Hokejisté Olomouce prohráli ve druhém kole extraligy s Vítkovice 2:4 a stále tak čekají na první bodový zisk v sezoně. Hosté si naopak i díky dvěma gólům vstřeleným v přesilových hrách a brance v oslabení připsali první výhru v novém ročníku nejvyšší soutěže.

Úvodní šance měli domácí při vyloučení hostujícího Výtiska. Knotek tečoval střelu Hodka do boční konstrukce a Strapáčovu dělovku z přihrávky parádně vytáhl ramenem Bartošák.

Olomouc měla převahu, hrála tři přesilovky, v té třetí Skladaný zblízka vysoko přestřelil sám před vítkovickou brankou. Ve čtvrté přesilovce poté trefil Jergl horní tyč branky hostí.

Vítkovice se dostaly do šance také ve své první početní převaze. Konrád zachraňoval domácí při nebezpečných střelách Olesze, Deje a Slobody, jehož ránu vyrazil slovenský reprezentant v dresu Olomouce maskou.

Ve druhé části šel na čtyři minuty na trestnou lavici domácí Roman Vlach a hosté už v polovině přesilovky skórovali, když se po střele Deje prosadil před brankou Olesz. Ve 34. minutě faulovali domácí opět vysokou holí a hosté hráli krátkou dvojnásobnou přesilovku. Hanáci se tentokrát ubránili.

Ve 43. minutě Olomouc vyrovnala. Při signalizovaném vyloučení byli Hanáci v šesti a Holec střelou nad lapačku překonal Bartošáka. Vítkovice ale rychle odpověděly, když Kurovský tečoval do šibenice nahození Hrbase. Hned vzápětí mohl vyrovnat z brejku Birian, přestřelil však Bartošákovu branku.

Hra se přelévala z třetiny do třetiny, Lev trefil v brejku v oslabení horní tyč. V 54. minutě Vítkovice využily další přesilovku, když se na brankovišti prosadil Roman. O minutu později však Olomouc snížila, Bartošák však posunul branku dříve, než do ní vletěl kotouč. Gólman hostů dostal dvouminutový trest, který domácí využili. Na 2:3 snížil Knotek. Vyrovnat mohli Hanáci v další přesilovce, místo gólu však sami inkasovali, když se z brejku prosadil Lev.

Jan Tomajko (Olomouc): "Začali jsme dobře, měli jsme v první třetině čtyři přesilovky, ale bohužel jsme je neproměnili. Ve druhé třetině jsme hráli deset minut ve čtyřech a mužstvo vypadlo z tempa. Musíme si dát pozor na vyloučení v útočném pásmu. Vítkovice byly důraznější před brankou, tam jsme nebyli lepší. Ke sporným situacím se nebudu vyjadřovat, takto jsou daná pravidla a my je chceme dodržet. Podali jsme ale lepší výkon než v Chomutově, takže z nuly nejsme nervózní a věřím, že pokud takto budeme hrát, tak ty body budeme získávat."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Čekali jsme, že to tady bude náročné, Olomouc je houževnatý soupeř. Jsme rádi, že jsme ten obrovský boj zvládli a vyhráli jsme. Na můj vkus to bylo moc rozhárané utkání, my jsme v oslabeních dobře blokovali střely. V závěru jsem měl v hlavě to, abychom o body nepřišli jako se Zlínem, ale z kluků bylo cítit, že jdou za vítězstvím."

Branky a nahrávky: 43. Holec (Jergl, Herman), 57. J. Knotek (Houdek, Buc) - 23. Olesz (Dej, Trška), 44. Kurovský (Š. Stránský, Hrbas), 54. O. Roman (Tybor, Sloboda), 59. Lev. Rozhodčí: R. Čech, Hejduk - Barvíř, Hanzlík. Vyloučení: 9:11, navíc Ondrušek (Olomouc) 10 min. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 4674.

Olomouc: Konrád - Ondrušek, Houdek, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, L. Galvas, J. Galvas - Buc, J. Knotek, Strapáč - Skladaný, Sundher, Burian - Roman Vlach, Herman, Holec - Jergl, Řípa, Laš. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Vítkovice: Bartošák - Urbanec, Hrbas, Klok, Sloboda, Výtisk, Trška, Baranka - D. Květoň, O. Roman, Tybor - Olesz, Lev, P. Zdráhal - Kucsera, Kolouch, Dej - Kurovský, Š. Stránský, Sztrurc. Trenéři: Petr a Trnka.