Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve 4. kole extraligy Liberec 3:0, radovali se z první výhry v sezoně a v tabulce se posunuli na dvanácté místo. Hanáci v minulém kole inkasovali deset branek v Plzni, dnes však byli v obraně stoprocentní. Brankář Branislav Konrád tak udržel čisté konto, Liberec i ve druhém utkání na kluzištích soupeřů v sezoně neskóroval.

Do první šance utkání se dostal již ve 2. minutě hostující obránce Jánošík, trestné střílení nařízené za faul Eberleho ale neproměnil. Na druhé straně pálil z nadějné pozice také mimo tyče Holec.

O dvě minuty později nahazoval puk zpoza branky Roman Vlach a Will si jej málem srazil za svá záda. Liberec následně ubránil přesilovku, hned po ní nebezpečně střílel Burian. Olomouc měla dál více ze hry, Jergl však slibnou šanci nevyužil.

Olomouc se do vedení dostala po sedmnácti sekundách druhé třetiny, když Knotek objel obránce hostí, nahodil puk na branku a Laš nadvakrát dostal touš za Willa.

Hosté zahrozili ve 24. minutě, Vantuchovu střelu však Konrád zlikvidoval. Další možnost k vyrovnání měl při vyloučení Jergla Jelínek, zblízka však přestřelil branku Olomouce. Minutu před koncem druhé části pak Tygři hrozili před brankou, Dlouhému ale stihl koncovku ztížit Jakub Galvas a Konrád střelu chytil. Stejně jako si poradil s možností Pyrochty.

Do závěrečné třetiny vstoupila Olomouc také velmi dobře, Skladaný vysunul na modré čáře Holce, ten přebruslil obránce a rychlou ranou po zemi překvapil Willa - 2:0. Další šanci měl po pasu Vyrůbalíka Jakub Galvas, padající puk těsně přeletěl branku hostí.

V 50. minutě fauloval Holce kolenem Ševc a zápas pro něj s pětiminutovým trestem skončil. Domácí přesilovku nevyužili, mrzet je to ale nemuselo. Liberci se již duel zdramatizovat nepodařilo, jejich power play navíc předčasně ukončil faul Šmída. V přesilovce poté upravil na 3:0 Burian.

Hlasy trenérů po zápase:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Podali jsme zodpovědný, poctivý, bojovný a obětavý výkon, v dalších kolech to musíme opakovat. Důležité byly branky z úvodu druhé a třetí třetiny, které nám pomohly a uklidnily nás. Koho musím vypíchnout z kolektivního výkonu, to je Branislav Konrád, který vychytal nulu, za což jsme rádi. Hráči jsou zodpovědní, tlak po debaklu byl a vytvořili si ho i sami. To, že jsme hráli vyrovnanou hru proti vicemistrovi soutěže, nám to pak usnadnilo."

Filip Pešán (Liberec): "Do utkání jsme vstoupili slušně, měli jsme pár situací, které jsme mohli zakončit gólem. To se nestalo, domácí po polovině první třetiny našli ztracené sebevědomí, začali hrát svoji hru, hráli bojovně, agresivně a přetočili vyrovnaný zápas na svoji stranu. Zvítězili zaslouženě."

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branka a nahrávka: 21. Laš (J. Knotek), 42. Holec (Skladaný), 60. Burian (Ondrušek). Rozhodčí: Mrkva, Kika - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 4:5, navíc Škůrek (Olomouc) 10 min., Ševc (Liberec) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 3721.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Ondrušek, Houdek, L. Galvas, J. Galvas - Buc, J. Knotek, Laš - Eberle, Roman Vlach, Burian - Skladaný, Herman, Holec, - Jergl, Rác, Strapáč. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Liberec: Will - Ševc, Pyrochta, Šmíd, Jánošík, Derner, Mojžíš - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, Bulíř, Bakoš - Bartovič, Jašek, J. Stránský - A. Dlouhý, Vantuch, D. Špaček. Trenéři: Pešán a Mlejnek.