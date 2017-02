Ostrava - Hokejisté Olomouce se dnešní výhrou 2:0 ve Vítkovicích udrželi v boji o postup do předkola play off. Hanáci dobyli Ostravu po 25 letech zásluhou gólů Romana Vlacha a Viléma Buriana a v samostatné české lize si na vítkovickém ledě připsali vůbec první vítězství. Gólman Branislav Konrád vychytal šestou nulu v ročníku.

Olomouc potřebovala vyhrát v zájmu zachování naděje na účast v předkole play off a její cíl začal už ve čtvrté minutě v přesilové hře naplňovat střelec posledních kol Vlach, který po rychlém výpadu prostřelil Dolejše ranou na vyrážečku. "Šlapali jsme od začátku, měli jsme motivaci. Myslím, že jsme šli více za vítězstvím," řekl Burian.

Touha po vítězství z Hanáků tryskala a rychlý gól podpořil i pořádek v jejich herním systému. Domácím se do plných moc nedařilo a do vypracovaných střeleckých možností se nedostávali. "Těžko se to hodnotí. Celou sezonu se potýkáme s tím, že po dobrém zápase dojde k něčemu takovému. Je těžké to obhajovat, když nedáme gól. Těžko se mi hledají slova," řekl vítkovický útočník Stanislav Balán.

Vítkovické mohla nakopnout krátká přesilovka pět na tři zkraje druhé části, ale Konráda přinutili jen k pár rutinním zákrokům a v 32. minutě inkasovali podruhé. Svižnější Hanáci znovu rozvrátili domácí obranu z rychlého protiútoku, na jehož konci Burián doklepl střelu Eberleho. Z podobně vyhlížející situace mohli kapitulovat i potřetí, ale Dolejš dorážku Vlacha se štěstím chytil. "Myslím, že dvě třetiny jsme hráli vynikajícím způsobem. Kluci výborně bránili, domácí toho moc neměli," řekl Konrád.

Až pak se vyložené šance dočkaly Vítkovice, ale Balán olomouckou chybu nepotrestal. Domácí v závěru zabojovali a v třetím dějství vyvinuli tlak. Postupně přicházely i šance, ale Konrád byl neprůstřelný. Do Kolouchovy dorážky vykopl beton, zmařil i Vandasovo sólo a znovu si poradil s pokusem Koloucha.

I když Vítkovice si během dlouhé power play vytvořily drtivý nápor a soupeře skoro nepustily z pásma, Konrád fungoval jako magnet a schytal naprosto vše včetně těžké dorážky Stastného. "Vítkovice nás v závěru zatlačily do defenzivy, ale trefovalo mě to a kluci hráli hrozně obětavě. Pořád ještě žijeme, i když už bude potřeba trocha štěstí," řekl Konrád.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Musel jsem se jít chvíli vydýchat, protože ve mě planou emoce. Na jedné straně musím uznat výbornou hru Olomouce. Ale dneska jste v přímém přenosu viděli, proč nejsou Vítkovice v šestce. Nejsme konzistentní mužstvo, nejsme schopni navázat na dobré výkony. Tento týden jsme si měli užít hokej a pozvat diváky na play off. Ale takhle si to tedy rozhodně nepředstavuju. Kabina to hned po utkání dostala patřičně najevo a dostane to najevo i zítra od časných ranních hodin. Tohle není vítkovická cesta, dnešní výkon není hoden vítkovického klubu. Odpovědnost beru na sebe."

Jan Tomajko (Olomouc): "My jsme hráli o žití a nežití, pro nás měly cenu jen tři body. Máme je a jsme spokojeni. Vítězství nás ale stálo spoustu sil. Byl to hrozně těžký zápas, Vítkovice hodně bruslí. Ještě žijeme, poslední zápas proti Kometě bude zase o všechno."

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Roman Vlach (Herman, J. Galvas), 32. Burian (Eberle, Škůrek). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Pavlovič - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 5142.

Sestavy:

Vítkovice: Dolejš - Baranka, Klok, D. Krenželok, Hrbas, Urbanec, Výtisk, Kovář - P. Zdráhal, O. Roman, Olesz - Vandas, Kolouch, D. Květoň - Tomi, Balán, Szturc - Hudeček, Y. Stastny, Kurovský - od 21. navíc Illéš. Trenéři: Petr a Trnka.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Rašner, J. Galvas, Ondrušek - Skladaný, J. Knotek, Laš - Eberle, Sundher, Burian - Roman Vlach, Herman, Holec - T. Mikúš, P. Mrázek, Matai - od 21. navíc Kotala. Trenéři: Venera a Tomajko.