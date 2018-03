Mladá Boleslav - Hokejisté Olomouce vyhráli v 50. kole extraligy v Mladé Boleslavi 4:3 v prodloužení, přestože prohrávali po dvou třetinách 0:3. Zajistili si tak definitivně účast v play off. Vítěznou branku vstřelil minutu před koncem nastavení útočník Petr Strapáč.

Mladoboleslavští nastoupili ve speciálních dresech k oslavě 110. výročí založení klubu. Ve třetí minutě se dostali do první šance, ale osamocený Kousal ztroskotal na Konrádovi. Další minuty patřily Olomouci, ale její pokusy končily u Maxwella.

V polovině úvodního dějství se naopak radovali z vedení domácí. Po Orsavově průniku se dostal k puku před bránícím útočníkem Skladaným Valský a překonal Konráda. Další možnost měl Orsava a v 17. minutě zahrozili Středočeši i ve vlastním oslabením, ale po akci Valského neuspěl proti olomouckému brankáři Žejdl.

V úvodu druhého dějství se hosté ubránili při Stapáčově trestu. Na druhé straně zahrozil Eberle. Ve 28. minutě mohl zvýšit Pabiška, ale bekhendovým zakončením minul. Domácí měli navrch, ale nezužitkovali ani další přesilovku při Ondruškově trestu a v 35. minutě u levé tyče nedokázal proměnit Pacovského přihrávku osamocený Němec.

V čase 37:39 se už Mladoboleslavští dočkali. Po chybě Jaroměřského se dostali do přečíslení tří na jednoho a Klepiš dokázal propasírovat puk za Konráda. A za 50 vteřin udeřil znovu, když po přihrávce Pacovského oklamal Konráda, objel branku a zasunul puk u pravé tyče.

Olomouc se ale ve třetí třetině rychle dostala do hry. Ve 43. minutě vyrazil Maxwell Škůrkovo nahození před Holce, který mu zblízka pokazil čisté konto. Za čtyři a půl minuty při Kousalově vyloučení inkasoval Maxwell znovu a hodně kuriózně. Ztratil hokejku, od které se mu odrazilo za záda lehké nahození Laše z poloviny hřiště.

Domácí kouč Kýhos reagoval oddechovým časem. Vzápětí mohl uklidnit domácí Nahodil, ale zblízka neuspěl. Olomouc se ubránila i při Škůrkově trestu a Konrád pak zlikvidoval i Žejdlovu šanci. Zmar Mladé Boleslavi dovršila 57. minuta, když po Lašově průniku nešťastné dorazil puk do vlastní branky Valský.

Mladé Boleslavi se naskytla 29 sekund před koncem třetí dějství přesilová hra po faulu Lukáše Galvase, ale nevyužila ji. Naopak v nastavení se v oslabení dostal do šance Jaroměřský. Další možnost měl Irgl a nakonec rozhodl z úniku Strapáč.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Kýhos (Mladá Boleslav): "Věděli jsem, že nás nečeká lehký soupeř. Byli jsme po přestávce plní očekávání. První a druhá třetina byly z naší strany výborné. Měli jsme výborný pohyb, bylo tam dobruslování hráčů, a i když je Olomouc nebezpečná dopředu, tak jsme jí moc šancí nenabídli. Stav 3:0 po dvou třetinách by mělo zkušené mužstvo pohlídat. Nedokážu pochopit naši hru ve třetí třetině, co se s hráči stalo. Nevím, jestli si nevěří, ale v takovém případě nemůžou hrát extraligu. My jsme sami nabídli Olomouci, že se stav zvrátil. Každý z hráčů si musí sáhnout do svědomí, co pro to všechno udělal."

Zdeněk Moták (Olomouc): "První třetina byla z naší strany jakžtakž, druhá byla katastrofická. Já se přiznám, že jsem nás tak špatně ještě letos neviděl nehrát, ale všechno se prolomilo ve třetí třetině a v prodloužení. Mužstvo ukázalo, že má velký charakter. Já jsem svého času prohlásil, že nemám rád vedení 4:1 po dvou třetinách. Dnes to bylo 3:0 pro domácí. Ono je to opravdu dost problematické. Jsme za body rádi. Důležité pro nás bylo, že jsme krátce po začátku třetí třetiny vstřelili branku. Říkali jsme si, že když do 50. minuty vstřelíme další, tak bychom s tím zápasem mohli minimálně remizovat. Nakonec se nám to podařilo."

BK Mladá Boleslav - HC Olomouc 3:4 v prodl. (1:0, 2:0, 0:3 - 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Valský (Orsava), 38. Klepiš (Nahodil, Pacovský), 39. Klepiš (Pacovský) - 43. Holec (Škůrek), 47. Laš (Eberle, J. Galvas), 57. Laš, 64. Strapáč (Ondrušek). Rozhodčí: Pešina, Šír - Gebauer, Komárek. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 2331.

Mladá Boleslav: Maxwell - Kurka, Jan Hanzlík, Eminger, Němeček, Kotvan, Dlapa - Valský, Žejdl, Orsava - Klepiš, Nahodil, Pacovský - Lenc, V. Němec, L. Pabiška - P. Kousal, Urban, P. Musil. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa II - Jergl, B. Mráz, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.