Praha - Fotbalisté Olomouce ve 13. kole první ligy remizovali 1:1 na hřišti Bohemians Praha 1905 a bodovali podesáté za sebou. Nováčka poslal před pauzou do vedení Jakub Plšek, domácí Jevgenij Kabajev pak v nastavení první půle nedal penaltu, ale v 68. minutě srovnal Martin Hašek mladší. Sigma má na druhém místě tabulky jednobodový náskok na třetí Slavii, kterou čeká v neděli zápas na půdě vedoucí Plzně. Na Viktorii ztrácí Olomouc deset bodů.

Bohemians začali aktivně. Po 70 sekundách vybojoval Jindřišek míč a před Maškem byla otevřená obrana. Mladý záložník ale poslal balon jen do náruče gólmana Buchty. Krátce na to musel hostující brankář zasahovat i proti Haškově střele. Buchta pak riskoval při rozehrávce a málem ho o míč připravil Nečas, který dostal v útoku Bohemians přednost před Kabajevem. Gólman Sigmy ale nebezpečí zažehnal.

Zaskočená Olomouc měla problém s domácím presinkem ve středu hřiště a poprvé zahrozila až ve 21. minutě, kdy se před brankáře dostával Zahradníček, ale Hůlka mu na poslední chvíli míč ukopl.

Domácí Nečas po brejku tří na dva napálil jen obránce a naopak na druhé straně Sigma podobný brejk dotáhla. Chorého ještě brankář Fryšták reflexivně vychytal, ale Plšek z dorážky vstřelil svůj čtvrtý gól v ligové sezoně.

V závěru poločasu dostali Bohemians šanci na vyrovnání. Po dlouhém nákopu fauloval Maška na hranici pokutového území Radakovič a sudí Julínek nařídil pokutový kop. Míč si vzal Kabajev, který ve 26. minutě nahradil zraněného Reitera, ale branku vůbec netrefil.

Bohemians se po nástupu do druhé půle snažili o rychlé vyrovnání, ale byla to Olomouc, která mohla navýšit vedení. Kalvachovu střelu k tyči však skvěle vyrazil Fryšták a po následném rohu Radakovič v dobré pozici netrefil míč.

Postupně si ale domácí vypracovali velký tlak. Po závaru trefil Hůlka tyč a míč skákající po brankové čáře odkopl Vepřek. V 68. minutě už přišlo vyrovnání. Hašek dostal před vápnem dostatek prostoru, aby si připravil míč a netypickou střelou šajtlí překvapil Buchtu.

"Klokani" mohli rozhodnout šest minut před koncem, ale po velkém závaru ani nadvakrát nedotlačili míč do branky. Z protiútoku pak Fryšták vychytal Housku a oba celky se tak rozešly smírně.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek starší (trenér Bohemians): "Do utkání jsme šli s taktikou honit tygra. Chtěli jsme presovat po celém hřišti celý zápas, proto jsme nasadili Nečase. Doufali jsme, že povedeme a budeme výhru bránit, protože směrem dopředu jsme měli na střídání jen Tetteha a Bartka, kteří se vrací po zranění. Dvacet minut jsme hráli to, co jsme chtěli, ale chybělo nám lepší řešení. Pak se z našeho brejku stal brejk soupeře a ten z jediné vážnější šance vstřelil gól. My navíc nedali penaltu. Ale to, jaký předvedli kluci ve druhé půli výkon, na to bych použil slovo skvělý. Našli v sobě sílu a charakter, že utkání málem otočili. To je pro trenéra velmi potěšující. Jsme spokojeni s hrou a s tím, co kluci na hřišti ukázali, ale s bodem jsme spokojeni jen částečně, protože jsme cítili, že máme na tři. S Vencou Jílkem jsem spolupracoval ve Spartě každý den. Byli jsme spolu půl roku 24 hodin denně. Já ho považuji za českého top trenéra. Vnímal jsem, že je mezi námi trochu souboj. Dvacet bodů za podzim je taková meta pro tým, který nehraje o titul a chce mít klid. My k tomu byli dnes blízko a máme ještě tři pokusy na to se na těch dvacet bodů dostat."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Odvážíme si bod, který má dnes cenu zlata. Soupeř byl jednoznačně lepší. Bohemka nás nepřekvapila, ale hrála poctivý fotbal ve vysokém tempu a byla dominantnější. Z naší strany to bylo jedno z nejslabších utkání, byla tam pomalá řešení. Do druhého poločasu jsme vstoupili paradoxně lépe, ale pak jsme dostali hodně laciný vyrovnávací gól a pak už byl soupeř jasně lepší. Hrát v Dolíčku poté, co domácí dají gól a jdou si za výhrou, není snadné. Domácí oprávněně cítili šanci. My nedokázali podržet míč a zaměstnat jejich obranu. Jsme druzí, ale cíle musíme mít stále racionální. Soutěž je vyrovnaná a dnes nás to odhalilo do nahoty, že stále máme na čem pracovat. Samozřejmě z pohledu toho, že bychom chtěli s Plzní a Slavií soupeřit, bychom si zítra přáli jejich remízu, ale já se hlavně těším na hezký fotbal a výsledek neřeším."

Bohemians Praha 1905 - Sigma Olomouc 1:1 (0:1)

Branky: 68. Hašek ml. - 38. Plšek. Rozhodčí: Julínek - Blažej, Hrabovský. ŽK: Šmíd (Bohemians). Diváci: 3798.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek - Reiter (26. Kabajev, 83. Tetteh), Hašek ml., Mašek, Vaníček (78. Bartek) - Nečas. Trenér: Hašek st.

Olomouc: M. Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček (78. Hála), Plšek, Kalvach, Houska (89. Obročník), Falta - Chorý (75. Texl). Trenér: Jílek.