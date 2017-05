Olomouc - Fotbalisté Sigmy Olomouc si mohou už dnes zajistit návrat do nejvyšší soutěže. K tomu potřebují výhru v předehrávce 26. kola Fotbalové národní ligy na hřišti Znojma. Pak by měli na prvním místě náskok 16 bodů na třetí Opavu, která by už neměla matematickou šanci se před ně dostat.

Olomouc, která loni sestoupila podruhé od roku 1984, měla okamžitý návrat do ligy za předsezonní cíl. Po úvodních rozpacích hanácký celek začal brzy potvrzovat roli favorita a na jaře zatím ztratil body jen při prohře na hřišti Táborska. Posledních šest zápasů vyhrál.

Duel ve Znojmě začne v 18:10. Pokud by Sigma dnes nevyhrála, postup jí může v sobotu darovat Opava, když doma zaváhá s předposledními Vítkovicemi. Případnou další šanci by měla Olomouc příští středu doma proti Frýdku-Místku.