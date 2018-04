Olomouc - Fotbalisté Olomouce ve 23. kole první ligy pouze remizovali 1:1 s o záchranu bojující Jihlavou. Domácí Sigmu sice poslal do vedení Jakub Plšek, ale Jihlava dokázala po přestávce i v oslabení po vyloučení Kamsa Mary vyrovnat. Postaral se o to Pavel Dvořák.

"Jsme zklamaní, šli jsme do vedení, soupeř do deseti, toto bychom měli zvládnout uhrát. Jihlava si ale ten bod zasloužila, bojovala a byla aktivní," řekl trenér Olomouce Václav Jílek.

Olomouc nastoupila bez zraněného Vepřka a vykartovaného Manzii. Jihlava zase bez nejlepšího střelce Ikauniekse, Zoubeleho a Buchty.

Do první šance se dostali domácí v 17. minutě, kdy Falta našel zpětným centrem do pokutového území Radakoviče, jeho střelu ale brankář Rakovan skvěle vyškrábnul těsně vedle tyče. Vysočina zahrozila po brejku po půlhodině hry, ale Ljovin místo střely z úhlu hledal spoluhráče před brankou a přihrávku zblokoval Radakovič.

Olomouc šla do vedení 42. minutě. Zahradníček z hranice šestnáctky trefil tyč, ale odražený míč si našel Plšek a poslal ho do sítě. Nejlepší střelec Sigmy si připsal šestou branku v sezoně.

Druhou půli začala aktivněji Vysočina a hned zkraje si vytvořila dobré příležitosti. Fulneka v dobré pozici ubránil Jemelka a Dvořák hlavičkoval po rozích dvakrát těsně vedle branky. V 54. minutě však Jihlavě vítr z plachet Mara, který byl po druhé žluté kartě vyloučen.

Olomouc mohla přesilovku využít po hodině hry, ale Zahradníček vystřelil těsně vedle levé tyče. Poté sice uspěl po brejku Kalvach, ale rozhodčí kvůli ofsajdu jeho gól neuznal. Jihlava nepřesnost domácích potrestala v 67. mintutě, kdy se po rohu prosadil Dvořák.

"Byli jsme v chumlu a dělali jsme si bloky. Už to smrdělo gólem několika standartkami před tím, pak to konečně vyšlo. Vyloučení nás trochu nakoplo a semklo, ale hlavně jsme rádi, že jsme ten bod uhráli kvalitním výkonem, žádným zanďourem," prohlásil Dvořák.

"Paradoxně oni v deseti hráli lépe než před tím v jedenácti. My jsme chtěli hrát dál, přidat druhou branku, aby nás neohrozili ze standartek, ale přesně to se stalo. Kopali to dobře a asi ze třetího rohu vyrovnali," přidal Plšek.

Sigmě mohl vrátit vedení rovněž po rohu Jemelka, jenže jeho hlavička však o centimetry přeletěla břevno. Olomouc se pustila do závěrečného tlaku, ale Plšek v 82. minutě střílel v těžké pozici těsně mimo. Hanáci tak promarnili šanci odskočit na pohárových příčkách pronásledovatelům, zatímco Jihlava odskočila pásmu sestupu na rozdíl tří bodů.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Jsme zklamáni, šli jsme do vedení, soupeř do deseti, toto bychom měli zvládnout uhrát. Jihlava si ten bod zasloužila, bojovala, byla aktivní, branku dala ze standardky. Vstup do utkání byl od nás dobrý, byla tam odvaha i aktivita, ale pak se to vytrácelo. Po vyrovnávací brance byla od hráčů neočekávaná reakce, ochotou porvat se o výsledek ihned po té brance, ale souboje pak vyhrávala Jihlava a ne my. Chyběla mi tam odvaha i nasazení. Proto jsme dnes ztratili dva body. Soupeři hrál výborně ve standardkách Dvořák, je to o osobní odpovědnosti hráčů, nám se to nedařilo, není možné, abychom nechali soupeře z těchto pozic zakončovat. U branky jej měl bránit Jemelka, ale předával jej Hálovi, který byl u něj blízko, ale i tak se přes něj Dvořák dokázal prosadit.“

Martin Svědík (trenér Jihlavy): "Už v první půli jsme do toho vstoupili lépe, než v předchozích dvou utkáních. Byla tam aktivita, ale chyběla finální fáze a zakončení, kde nám chybí Ikaunieks. Udělali jsme pak dvě chyby v defenzívě, první ještě brankář zachránil, u druhé jsme nechali Plška trestuhodně volného. Ve druhém poločase jsme chtěli pokračovat aktivně v ofenzívě a aktivní hře. Nechtěli jsme Sigmu nechat rozehrávat akce, aby musela nakopávat míče. V útoku jsme chtěli, aby se to více promítlo ve finální fázi. Dařilo se nám to, ale pak přišli vyloučení, které nemůžu komentovat, ještě jsme to neviděl. Mužstvo se pak semknulo, šlo si za vyrovnáním a povedlo se mu to. Už před vyloučením jsme mohli vyrovnat, Dvořák tam měl ještě jednu výbornou hlavičku. Pak jsme se snažili si hlídat body, hrát na brejky, protože domácí měli o hráče více a tlačili, ale bod jsme uhráli."

Sigma Olomouc - Vysočina Jihlava 1:1 (1:0)

Branky: 42. Plšek - 67. Dvořák. Rozhodčí: Houdek - Kříž, Kubr. ŽK: Jemelka - Mara, Rakovan. ČK: 54. Mara (Jihlava). Diváci: 3471.

Sestavy:

Olomouc: Buchta - Sladký (72. Moulis), Radakovič, Jemelka, Hála (89. Yunis) - Zahradníček, Houska (74. Texl), Kalvach, Falta - Plšek - Řezníček. Trenér: Jílek.

Jihlava: Rakovan - Vaculík (65. Klíma), Štěpánek, Tlustý, Schumacher - Nový, Mara, Ljovin, Popovič (77. Keresteš) - Fulnek (90. Opluštil), Dvořák. Trenér: Svědík.