Teplice - Fotbalisté Olomouce dokázali jako první v ligové sezoně vyhrát v Teplicích a po dnešním vítězství 2:1 mají na třetím místě tabulky náskok pěti bodů před čtvrtou Spartou a šesti před pátým Libercem, který je mimo pohárové příčky. Vítězství Sigmě zajistili Tomáš Zahradníček s Jakubem Plškem, za domácí v první půli vyrovnal Tomáš Kučera.

Tepličtí nastoupili bez vykartovaného nejlepšího střelce Vaněčka, kterého v útoku nahradil Červenka. Kompletní nebyla ani Olomouc, protože kvůli červené kartě chyběl klíčový záložník Kalvach, navíc na lavičce nebyl po vykázání na tribunu v předchozím duelu s Jabloncem ani trenér Jílek.

Sigma vstoupila do utkání skvěle a už po 47 sekundách se ujala vedení - Zahradníček dostal míč za obranu a z úhlu prostřelil brankáře Diviše. Za nejrychlejším gólem české ligy, který dal v roce 2006 po jedenácti vteřinách Lustrinelli ze Sparty, zaostal olomoucký záložník o 36 sekund.

Vedení však hostům příliš dlouho nevydrželo, protože v sedmé minutě po zblokované střele Žitného vyrovnal z dorážky Kučera. Olomouci poté mohl vrátit náskok Texl, toho však vychytal gólman Diviš. Na druhé straně Kučerovu střelu zneškodnil brankář Buchta.

Severočeši ve druhém poločase soupeře zatlačili a dlouho mu nedovolili vystřelit, ale Olomouc se přesto ujala vedení. Zahradníček v 79. minutě našel z přímého kopu Plška, který se prosadil hlavou. Sigma ještě v závěru trefila tyč, ale i tak ukončila teplickou domácí sérii neporazitelnosti, která trvala 12 zápasů.

Hlasy po utkání:

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Nemůžeme být spokojení. Sice jsme špatně do zápasu vstoupili, ale pak jsme si vytvořili tlak a po zásluze vyrovnali. Pak se hrál vyrovnaný zápas s jednou stoprocentní šancí na každé straně. Po přestávce jsme byli aktivní, měli dvě jasně šance, ale z jedné standardky jsme obrovsky chybovali a inkasovali. K závěrečnému tlaku jsme se pak už nedostali. Je to škoda. Mohli jsme skórovat, ale nedali jsme a prohráli jsme, protože soupeř takovou individuální chybu neudělal."

Ladislav Onofrej (asistent trenéra Olomouce): "Byl to zápas nahoru dolů, šance měla obě mužstva. Do našeho druhého gólu bylo utkání vyrovnané a každý mohl vítězství strhnout na svou stranu. Podařilo se to nám a pak Teplice otevřely hru a my měli nějaké další příležitosti na zvýšení skóre. Musím vyzdvihnout charakter hráčů a to, že tým podal nadstandardní výkon. Na Slavii se zatím nedíváme, ale hrajeme o nejvyšší umístění. Dnešní body jsou důležité vzhledem k soupeřům za námi."