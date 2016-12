Plzeň - Hokejisté Olomouce vyhráli ve 32. kole extraligy na ledě Plzně 2:1 po samostatných nájezdech a i podruhé v sezoně uspěli na západě Čech v nastavení. Domácím vyšla úvodní třetina a díky trefě Michala Moravčíka drželi hubené vedení, ale pak převzali otěže zápasu hosté. Po vyrovnání Tomáš Mikúše ve 43. minutě ubránili Indiáni zápas do nájezdů, v nichž rozhodl jediný úspěšný exekutor Jan Eberle.

Domácí vstoupili do utkání aktivněji, ale dlouho se nemohli prosadit přes pozornou olomouckou obranu. Až v osmé minutě po rychlém brejku otevřel skóre nenápadnou střelou z levého kruhu svým premiérovým gólem v ročníku Moravčík. Hosté směrem dopředu zahrozili až ve 12. minutě, kdy zblízka nepřekonal klečícího Machovského dorážející Knotek. Poté Indiáni ve dvou přesilovkách za sebou potvrdili svoji nepohodu v této herní situaci.

Krátce po přestávce se dokonce ve vlastním oslabení během další plzeňské početní výhody dostal do úniku Herman, tísněn dojíždějícím Moravčíkem však zakončil vedle. Hostům následně pomohly do tempa dvě přesilovky. Ve 27. minutě po přihrávce Skladaného zpoza branky ale trefil zblízka Knotek jen levou tyč.

Olomoučtí postupně převzali iniciativu, po polovině utkání ovšem z protiútoku musel táhlý pokus Kubalíka reflexivně vytěsnit mimo gólman Konrád. Přetížená plzeňská defenziva začala chybovat, ve 35. minutě ji však v dobré pozici nedokázal potrestat nekrytý Jaroměřský a v závěru prostřední části selhal při zakončení z pravého kruhu také volný Knotek.

Nápor střelecky aktivnějších hostů pokračoval i v úvodu závěrečné dvacetiminutovky a ve 43. minutě z dorážky svojí první trefou v sezoně vyrovnal na 1:1 Tomáš Mikúš. Další závary kolem své branky Indiáni přečkali a i přes hru na deset útočníků vyrovnali hru. Před koncem třetiny nevyužily oba týmy přesilovku a v nastavení nedotáhl v přečíslení Sklenička svůj blafák. Bonusový bod naopak zajistil Kohoutům v páté sérii rozstřelu Eberle.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "U nás se to opakuje pořád dokola. Měli jsme dobrý a aktivní vstup do zápasu a šťastným gólem jsme se dostali do vedení. Od té doby jsme zbytečně vozili puky k nám do třetiny. Říkáme hráčům, aby se nebáli hrát, ale už je to v hlavách. Soupeř po tom přidá a zákonitě nás dostane pod tlak. Od druhé třetiny byla Olomouc lepší. Oni neustále bruslili a vytvářeli si šance. My jsme se na nic nezmohli. Po vstřeleném gólu jsme přestali hrát a soupeř zaslouženě zápas v nájezdech otočil."

Jan Tomajko (Olomouc): "Nezačali jsme úplně špatně, ale smolným gólem se soupeř dostal do vedení. Od druhé třetiny jsme hráli dobře. Vytvářeli jsme si šance, ale bohužel jsme je neproměnili. Pokračovali jsme v tom i ve třetí třetině. Dobře jsme bruslili, vyhrávali osobní souboje a z vytvořených šancí jsme šťastnějším gólem vyrovnali. Dva body v zápase o šest bodů pro nás mají cenu zlata. Dvojnásobně cenné je to pro nás po nájezdech, na které má Plzeň vynikající hráče."

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 1:2 SN (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Moravčík (T. Svoboda, Indrák) - 43. T. Mikúš (Holec), rozhodující sam. nájezd Eberle. Rozhodčí: Bejček, Pešina - Brejcha, Špůr. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 5002.

Plzeň: Machovský - Kadlec, D. Sklenička, Čerešňák, Moravčík, Frühauf (21. Slovák), Pulpán - Kratěna, Lev, T. Svoboda - Indrák, Stach, D. Kubalík - Vondráček, Koreis, Vracovský - M. Chalupa, Preisinger. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, Staněk, Matai - Skladaný, J. Knotek, Laš - Eberle, Ostřížek, Strapáč - Jergl, Herman, Burian - T. Mikúš, A. Zeman, Holec. Trenéři: Venera a Tomajko.