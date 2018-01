Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve 40. kole extraligy Chomutov 5:3. Hanáci zdolali Piráty potřetí v sezoně a mohli se radovat po předchozích dvou porážkách, zatímco hosté byli naopak v minulých dvou vystoupeních stoprocentní. Olomouc vedla krátce po polovině utkání 3:1, Chomutov, který dal dva góly v oslabení, ale ve třetí části vyrovnal. V 56. minutě rozhodl Jan Knotek, jenž nakonec dovršil hattrick.

První šanci duelu měl už v prvním střídání chomutovský Lauko, v dobré pozici však místo zakončení objel branku a obrana Hanáků pak stihla zakročit. Olomouc měla posléze herní převahu, jenže Lukeš neměl se střelami Ostřížka nebo Strapáče problém. V 10. minutě se před Lukeše prodral Irgl, dostal se i k blafáku, ale v tísni už nedokázal zakončit.

Na druhé straně trefil v obrovské šanci tyčku Poletín. V přesilovce Pirátů tak byli blízko k otevření gólového účtu zápasu Huml, Koblasa a Růžička, Konrád ale Hanáky podržel. Naopak Kohouti přesilovku využili: Škůrkova dělovka se odrazila ke Knotkovi a ten ji s přispěním Lukeše dostal do branky.

Druhou třetinu začali Kohouti výborně, druhou branku sice dal Burian, ale skvěle ji připravil na obránce málo vídanou individuální akcí Houdek. Burian dostal puk přímo před Lukeše a s přehledem proměnil. Hned další střídání zlobil Hanáky opět mladý Lauko, Konrád musel zasahovat a akce skončila vyloučením Jakuba Galvase.

Chomutov se prosadili v oslabení, když Vondrka tečoval nahození Dietze. Domácí mohli opět odskočit a zase u toho byl Houdek, Herman z jeho nahrávky tentokrát brankáře hostí nepřekonal. Ve 32. minutě už se na Hané opět slavilo. Hokejovou parádu tentokrát předvedl Irgl, když nádhernou střelou překonal Lukeše.

Do třetí části vletěla rovněž lépe Olomouc a první možnost měl Strapáč, jehož vychytal Lukeš. Ve 48. minutě však Piráti zdramatizovali utkání, když se puk šťastně odrazil k Poletínovi a ten jej poslal bez přípravy za záda Konráda. Pět minut před koncem hrála Olomouc přesilovku a hosté dokonce srovnali trefou Koblasy.

Hanáci ale ještě z pokračující přesilovky těžili, když si vedení vzali zpět jen tři vteřiny po jejím skončení: po teči Eberleho střely se trefil Knotek. Sám pak přidal i pátou trefu domácích a hattrickem rozhodl o tom, že tři body zůstaly na Hané.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Po dvě třetiny to byl od nás zodpovědný, bojovný, obětavý výkon, i výborný, zaslouženě jsme vedli. Jako bychom se toho ale báli, nechali jsme soupeře srovnat. Dva góly jsme dostali ve vlastní přesilovce, což mě slušně řečeno mrzí. Morální síla mužstva se však ukázala; dali jsme ještě dvě branky, mužstvo zase začalo bojovat a dotáhli jsme zápas do vítězného konce. Je tam ale stále vykřičník, musíme se na to podívat, abychom byli ve zbývajících zápasech lepší."

Jan Šťastný (Chomutov): "My jsme na poradě před utkáním upozorňovali naše mužstvo, že pokud chceme uspět, tak se musíme domácím vyrovnat v bruslení, agresivitě a bojovnosti, což se nám dvě třetiny vůbec nedařilo. Až ve třetí části po kontaktní brance na 2:3 jsme se domácím ve zmiňovaných parametrech vyrovnali. Srovnali jsme skóre ve vlastním oslabení, ale pak jsme inkasovali v přesilovce a utkání se zlomilo na stranu domácích, kteří zaslouženě vyhráli."

HC Olomouc - Piráti Chomutov 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 14. J. Knotek (Škůrek, Vyrůbalík), 22. Burian (Houdek, Strapáč), 32. Irgl (Burian, J. Galvas), 56. J. Knotek (Eberle, Čáp), 59. J. Knotek (Eberle) - 25. Vondrka (Dietz, Flemming), 48. Poletín (V. Růžička ml., Lauko), 55. Koblasa (Vondrka). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:2. Diváci: 4012.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, Jaroměřský, J. Galvas, od 41. navíc Čáp - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Jergl, Herman, Holec - Podlaha, B. Mráz, Ostřížek. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Chomutov: Š. Lukeš - Flemming, Dietz, Valach, Grman, Slovák, Knot, J. Mrázek - Vondrka, Huml, Koblasa - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Lauko, Smejkal, Poletín - Havel, Chlouba, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.