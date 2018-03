Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v 51. kole extraligy Brno 7:2 a připsali si nejvyšší výhru v sezoně. Dvěma góly a asistencí se na ní podílel útočník Jan Knotek. Hanáci jsou před závěrečným kolem základní části sedmí, Kometa pátá.

Olomouci se ideálně vydařil vstup do zápasu. Již v čase 1:58 se dostala do vedení. Hosté chybovali v rozehrávce, puk se po několika nahozeních dostal před volného Jana Káňu a bývalý forvard Komety otevřel skóre duelu. O 30 sekund později to bylo již 2:0. Holec se trefil přesně do horního růžku Čiliakovy branky.

Kometa mohla snížit při čtyřminutovém trestu Strapáče, Konráda v brance domácích ale nepřekonal Hynek Zohorna ani Nečas. Na druhé straně v oslabení zahrozil Burian. Ve 13. minutě poté šance na snížení nevyužili Zaťovič a Holík. I díky tomu mohl v samotném závěru první třetiny zvýšit na 3:0 Burian, další bývalý hráč Brna v sestavě Olomouce.

Druhá část začala dvěma přesilovkami Komety, Konrád nadále držel jistými zákroky čisté konto. Po jejich skončení mohli přidat Hanáci čtvrtou branku, Irgl však místo rychlé střely vylepšoval pozici a dal šanci vyniknout Čiliakovi, který mu střelu chytil.

V polovině duelu se domácí hala opět radovala. Střelou zpoza beka překvapil gólmana Brna Knotek. V závěru druhé části minul v další početní výhodě Komety zblízka Štencel.

Poslední třetina začalo pokračující přesilovkou Komety, když skákal vyloučený Mráz na led, vypálil Krejčík a puk po chvilce vypadl z výstroje Konráda do branky. Kometa zlepšila výkon a ve 49. minutě využila chyby v rozehrávce Olomouce. Na 2:4 z pohledu hostů snížil Štencel.

Hned v následujícím střídání mohl ještě více zdramatizovat utkání Vincour, ale ani nadvakrát nepřekonal gólmana Hanáků. Následnou přesilovku domácích využil zblízka Knotek a uklidnil domácí. V 53. minutě měl Krejčík výhodu trestného střílení, Konráda ale nepřekonal. Olomouc poté před vyprodaným stadionem svou výhru ještě navýšila, gólově se prosadili Jakub Galvas a Škůrek.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Nakopnul nás začátek, přežili jsme čtyřminutovou přesilovku Komety, to bylo důležité. Vedli jsme 4:0, Kometa pak ale snížila a my jsme znervóznili, protože jsme věděli, že Brno dokázalo doma minule ze stavu 1:4 proti Plzni srovnat. Věděli jsme, že ještě není konec. Naštěstí jsme zase dali gól na 5:2. Co mě dnes mrzí, je strašně moc zbytečných vyloučení. Chceme se dostat do šestky. Uvidíme, není to v našich rukou, ale uděláme pro to všechno."

Kamil Pokorný (Brno): "Nemám moc, co hodnotit. Motivace na straně domácích byla obrovská, a tak to na ledě vypadalo. Po první třetině vedli 3:0 a dokráčeli pro tři body. Domácí měli vidinu šestky, my jsme nastoupili do zápasu jako do přípravy, což na této úrovni nelze. Do poslední třetiny jsme šli s tím, že ji vyhrajeme. Dali jsme dva góly, měli jsme další gólovku, ale nedali jsme ji a v oslabení jsme inkasovali. Abychom zápas otočili, musel by to byl zázrak."

HC Olomouc - HC Kometa Brno 7:2 (3:0, 1:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 2. J. Káňa (Skladaný), 3. Holec (Vyrůbalík, Mráz), 20. Burian (Strapáč), 31. J. Knotek (Eberle), 50. J. Knotek (Škůrek, Laš), 56. J. Galvas (Jergl, J. Knotek), 57. Škůrek (Burian, Strapáč) - 41. Krejčík (Zaťovič, P. Holík), 49. Štencel (P. Holík). Rozhodčí: R. Svoboda, Kubičík - Pešek, J. Svoboda. Vyloučení: 6:3, navíc L. Galvas (Olomouc) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, J. Galvas. L. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa - Jergl, Mráz, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Brno: Čiliak - O. Němec, Barinka, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, Štencel - M. Erat, P. Holík, Zaťovič - Haščák, J. Hruška, R. Zohorna - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vincour, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: Zábranský, Pokorný a Horáček.