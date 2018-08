Olomouc - Fotbalisté Sigmy Olomouc se ve čtvrtek vrátí po dlouhých devíti letech do bojů o Evropskou ligu a návrat chtějí ve 3. předkole oslavit domácí výhrou nad Kajratem Almaty. Dobrý výsledek bude o to důležitější, že kazašský celek je výrazně silnější v domácím prostředí, kde na umělé trávě už 14 utkání předkol neprohrál.

Olomouc se zároveň bude snažit napravit nepříliš vydařený vstup do sezony. V lize bodovala jen v Mladé Boleslavi výhrou 4:0, doma s dvěma silnými soupeři Slavií a Plzní prohrála a ani neskórovala. "Nemyslím si, že by mužstvo porážky doma v úvodu ligy nějak poznamenaly. Myslím, že máme odhodlané mužstvo, a naopak když to čtvrteční utkání zvládneme, tak nám to může pak pomoci i do ligy," věří trenér Václav Jílek.

"Chtěli jsme se dostat do pohárů a hrajeme předkolo, takže se budeme snažit připravit hráče tak, aby to na nich žádné stopy nezanechalo," dodal.

Sigma má o motivaci postaráno, jelikož v případě postupu narazí v posledním předkole na velmi atraktivního soupeře Sevillu, přední španělský celek a pětinásobného vítěze soutěže. Naopak Kajrat si pro 3. předkolo hráči moc nepřáli a doufali spíše v souboj s Alkmaarem, který však po porážce 0:2 v Kazachstánu doma výsledek nezvrátil a výhra 2:1 mu nestačila.

"Co se týče soupeře, tak bych uvítal spíše Alkmaar jak kvůli cestování, tak i atraktivitě soupeře. Ale beru situaci takovou, jaká je. Almaty to zvládlo, takže přivítáme kazašský tým. Také to nebudou mít jednoduché, cestovali do Nizozemí a zpátky a teď poletí zase k nám. Jsem přesvědčený, že pokud zopakujeme výkon z utkání s Plzní, tak můžeme získat dobrou výchozí pozici do odvety," řekl Jílek.

Kazašský fotbal jde v posledních letech nahoru, což potvrzuje zejména tamní mistr Astana, která si dělá jméno i na mezinárodní scéně. V minulé sezoně si v Evropské lize vyšlápla i na Slavii, s níž hrála 1:1 a 1:0. Kajrat se navíc může opřít o zahraniční posily, které jsou klíčovými hráči, zejména brazilský záložník Isael. V útoku má dobrou formu Ukrajinec Aderinsola Eseola a nejslavnějším jménem je Rus Andrej Aršavin, který byl před deseti lety šestý v anketě Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu světa.

Na straně Almaty bude i zkušenost. V posledních pěti sezonách se pravidelně účastní pohárových předkol, zatímco v kádru Sigmy jsou jen čtyři hráči, kteří podobné zápasy zažili. Kapitán Michal Vepřek ještě pamatuje poslední účast Olomouce v pohárech před devíti roky, v jiných týmech si v Evropě zahráli Roman Polom, Václav Pilař a Martin Nešpor.

Utkání na Andrově stadionu začne ve čtvrtek v 19:00. Hlavním rozhodčím je Ital Massimiliano Irrati, který na nedávném mistrovství světa plnil roli videorozhodčího.

Statistické údaje před utkáním 3. předkola EL Sigma Olomouc - Kajrat Almaty: Výkop: čtvrtek 9. srpna, 19:00. Rozhodčí: Irrati - Preti, Liberti (všichni It.). Bilance: ČR - Kazachstán 8 3-3-2 10:7. 2003/04 UEFA: Žižkov - Ženis Astana 3:0, 3:1, 2007/08 Intertoto: Tobol Kostanaj - Liberec 1:1, 2:0, 2012/13 LM: Liberec - Karaganda 1:0, 1:1 po prodl., 2017/18 EL: FC Astana - Slavia 1:1, 1:0. Olomouc v Evropě: UEFA/EL 40 18 9 13 64:54 Intertoto 16 6 6 4 23:16 Celkem 56 24 15 17 87:70 Kajrat v Evropě: LM/PMEZ 2 1 0 1 3:4 EL/UEFA 28 14 5 9 47:26 Celkem 30 15 5 10 50:30 Předpokládané sestavy: Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Plšek, Houska, Falta - Nešpor. Kajrat: Plotnikov - Vorogovskij, Politevič, Bateau, Sujumbajev - Kuat - Aršavin, Islamchan, Juan Felipe, Isael - Eseola. Absence: Dvořák (nejistý start) - nikdo.

Zajímavosti: - vítěz se ve 4. předkole utká o postup do základní skupiny s vítězem duelu mezi Sevillou a Žalgirisem Vilnius - Olomouc se vrací do pohárové Evropy po devíti letech, v roce 2009 došla do 4. předkola EL - Kajrat ve 2. předkole vyřadil nizozemský Alkmaar, v 1. předkole Engordany z Andorry, ve 4 zápasech dal 13 gólů - Kajrat přešel přes 3. předkolo jen jednou, v roce 2015 - Kajrat v předkolech neprohrál posledních 14 domácích zápasů, bude tak spoléhat hlavně na odvetu - Kajrat v 15 z posledních 16 soutěžních zápasů venku inkasoval - o 5 z 13 branek Kajratu v předchozích předkolech se postaral Eppel, po 3 gólech dali Eseola a Islamchan - Kajrat je na 2. místě kazašské ligy - Olomouc v obou domácích zápasech této sezony nebodovala a ani nedala gól - z olomouckých hráčů zažili zápasy evropských pohárů jen Polom, Vepřek, Pilař a Nešpor - české týmy v posledních 3 duelech kazašského soupeře neporazily - sudí Irrati byl na MS jako videorozhodčí