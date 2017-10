Olomouc - Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) odmítl výzvu ministra zemědělství a krajského zastupitele Mariana Jurečky (KDU-ČSL), aby krajský úřad ze svého rozpočtu už neplatil plánovanou listopadovou návštěvu prezidenta Miloše Zemana v regionu. Okleštěk dnes novinářům řekl, že náklady budou tentokrát zřejmě nižší než při předchozích návštěvách. Hejtmanství za každou ze čtyř dosavadních návštěv prezidenta zaplatilo vždy několik set tisíc korun.

Zeman nedávno zrušil plánovanou cestu do Zlínského kraje, údajně poté, co hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) jeho kanceláři oznámil, že delegaci zaplatí jen oběd či večeři do 30.000 korun. Zlínský kraj stály dosavadní čtyři Zemanovy návštěvy celkem 1,6 milionu korun. Zeman se místo toho rozhodl zamířit do Olomouckého kraje, o čemž prezidentská kancelář podle Oklešťka informovala hejtmanství.

Okleštěk tvrdí, že náklady na listopadovou návštěvu prezidenta v Olomouckém kraji zatím nelze přesně odhadnout, protože známy jsou vždy až po skončení akce. "Nicméně nepředpokládám, že by náklady byly vyšší. Předpokládám, že budou nižší. Budu vždy postupovat s péčí řádného hospodáře a nebudu marnit zbytečně peníze," uvedl Okleštěk.

Za březnovou návštěvu Zemana kraj podle hejtmana zaplatil více než 300.000 korun. "Nevnímám to jako financování kampaně (pro prezidentské volby). Vnímám to jako financování návštěvy, kdy prezident přijede do našeho kraje. Jakýkoliv prezident kdykoliv přijede do našeho kraje, tak já to považuji za čest a podle toho se také budeme chovat," odpověděl hejtman na dotaz, zda listopadovou návštěvu prezidenta nelze vnímat jako součást předvolební kampaně.

Jurečka míní, že kraj by prezidentovu návštěvu platit neměl. "Jako zastupitel Olomouckého kraje žádám hejtmana, aby z rozpočtu kraje nebyly placeny náklady na cestu prezidenta Zemana v listopadu. Nevidím důvod při zvýšeném rozpočtu kanceláře prezidenta, aby tyto náklady platily kraje ze svých rozpočtů. Tyto nemalé náklady mohou investovat například na podporu malých projektů v obcích," uvedl dnes dopoledne na svém facebookovém profilu Jurečka, který v krajském zastupitelstvu usedá do opozičních lavic za Koalici pro Olomoucký kraj.

Prezident Zeman od nástupu do funkce v roce 2013 objíždí pravidelně všechny kraje. Do Olomouckého kraje už zavítal čtyřikrát. První tři návštěvy stály Olomoucký kraj dohromady více než 1,1 milionu korun. Hlavní položku tvořily náklady na občerstvení, které v roce 2014 obnášely 183.201 korun, v roce 2015 to bylo 234.603 korun a loni 256.449 korun.

Také ubytování doprovodu prezidenta a jeho manželky bylo zaplaceno z rozpočtu kraje. Prezident přespal například v olomouckých hotelech Clarion a NH Hotel. Loni hejtmanství za ubytování prezidenta a doprovodu zaplatilo téměř 102.000 Kč. Ubytování členů ochranky uhradila kancelář prezidenta.

Zeman na třídenní návštěvu Olomouckého kraje přijede ve středu 8. listopadu a ukončí ji v pátek 10. listopadu. Hejtman mu navrhl, aby navštívil Lipník nad Bečvou, Mohelnici a Zábřeh.