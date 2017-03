New York - Nejlepší střelec NBA Russell Westbrook si vylepšil osobní rekord na 58 bodů, ale basketbalisté Oklahomy přesto podlehli Portlandu 121:126. Ve zbývajících dvou úterních zápasech NBA Washington i s Tomášem Satoranským přestřílel Phoenix 131:127 a Dallas porazil Los Angeles Lakers 122:111. Dirk Nowitzki v dresu Dallasu jako šestý hráč v historii NBA překonal hranici 30.000 bodů.

Westbrook proměnil 21 z 39 pokusů a dostal se na životních 58 bodů, k nimž přidal devět asistencí, Oklahoma však ztratila dvanáctibodový náskok a s Portlandem prohrála. Potvrdilo se, že Thunder nesvědčí, pokud Westbrook dává výrazně hodně bodů - v posledních čtyřech případech, kdy osmadvacetiletý rozehrávač nastřílel 45 a více bodů, jeho tým pokaždé prohrál. "Nezvládáme zápasy v defenzivě," konstatoval.

Westbrook 58 body vyrovnal klubový rekord Freda Browna, který stejné mety dosáhl ještě v éře, kdy tým sídlil v Seattlu a jmenoval se SuperSonics.

"I kdyby dal 80 bodů, stejně musíme vyhrát. Uznávám ho, ale mám radost z našeho týmu," řekl pivot Jusuf Nurkič, který přispěl k výhře Portlandu 17 body.

Westbrook měl v utkání slabou podporu spoluhráčů, pouze Victor Oladipo přispěl 16 body a Enes Kanter přidal 11 bodů. V sestavě Portlandu se našlo sedm dvouciferných střelců, z nichž byl nejlepší Allen Crabbe s 23 body.

Washington zahájil pětizápasovou šňůru na hřištích soupeřů vítězstvím ve Phoenixu. Ve vypjatém utkání Wizards promrhali náskok 22 bodů, ale závěr si pohlídali. Emoce rozvířil už v první čtvrtině incident, kdy domácí Jared Dudley udeřil hlavičkou Jasona Smithe a byl vyloučen. Za hosty nedohrál Brandon Jennings, jenž byl diskvalifikován za nevhodná gesta.

Nejlepším střelcem Wizards byl Bojan Bogdanovič, který proměnil všech 16 trestných hodů a připsal si 29 bodů. Bradley Beal nastřílel 27 bodů a John Wall k 25 bodům přidal 14 asistencí. Kromě Bogdanoviče se tentokrát dařilo i dalším náhradníkům - vyhecovaný Smith dohrál se 17 body a Ian Mahinmi zaznamenal 15 bodů a devět doskoků. Satoranský odehrál sedm minut, během nichž si připsal jeden doskok a jednu nepřesnou střelu. Phoenix vedl s 30 body Eric Bledsoe.

Los Angeles Lakers vstřelili na hřišti Dallasu první koš, ale ve zbytku zápasu prohrávali. Mavericks táhl skvělým výkonem Nowitzki, který nastřílel prvních osm bodů svého týmu. Zkušený Němec nakonec nasbíral 25 bodů a 11 doskoků. V kariéře dal už 30.005 bodů a je ve společnosti legend Kareema Abdula-Jabbara (38.387), Karla Malonea (36.928), Kobeho Bryanta (33.643), Michaela Jordana (32.292) a Wilta Chamberlaina (31.419).

"Je to trochu neskutečné, třicet tisíc je ohromná věc," uvedl Nowitzki, jenž stihl dát všech 25 bodů v prvním poločase. "Byl to úžasný zážitek. Po každém koši jsem slyšel, jak to v hledišti zahučelo," řekl osmatřicetiletý Němec.

Za Lakers nastříleli 22 bodů D'Angelo Russell a Jordan Clarkson. Julius Randle zaznamenal triple-double za 13 bodů, 18 doskoků a 10 asistencí.

Výsledky NBA

Dallas - LA Lakers 122:111, Oklahoma City - Portland 121:126, Phoenix - Washington 127:131 (za hosty Satoranský 1 doskok).

Tabulka:

--------

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 64 40 24 62,5 2. Toronto 63 37 26 58,7 3. New York 64 26 38 40,6 4. Philadelphia 63 23 40 36,5 5. Brooklyn 62 11 51 17,7

Centrální divize:

1. Cleveland 62 42 20 67,7 2. Indiana 63 32 31 50,8 3. Detroit 63 31 32 49,2 Chicago 63 31 32 49,2 5. Milwaukee 62 29 33 46,8

Jihovýchodní divize:

1. Washington 62 38 24 61,3 2. Atlanta 63 34 29 54,0 3. Miami 64 30 34 46,9 4. Charlotte 63 28 35 44,4 5. Orlando 64 23 41 35,9

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. x-San Antonio 62 49 13 79,0 2. Houston 64 44 20 68,8 3. Memphis 64 36 28 56,3 4. Dallas 63 27 36 42,9 5. New Orleans 64 25 39 39,1

Pacifická divize:

1. x-Golden State 63 52 11 82,5 2. LA Clippers 63 38 25 60,3 3. Sacramento 63 25 38 39,7 4. Phoenix 64 21 43 32,8 5. LA Lakers 64 19 45 29,7

Severozápadní divize:

1. Utah 64 40 24 62,5 2. Oklahoma City 64 35 29 54,7 3. Denver 63 29 34 46,0 4. Portland 62 27 35 43,5 5. Minnesota 62 25 37 40,3

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.