Praha - Těžební společnost OKD, která je od května v úpadku, požádala vládu o státní pomoc na útlum Dolu Paskov ve výši až 723 milionů korun. Peníze mají jít na odstupné propouštěným zaměstnancům a technickou likvidaci dolu. ČTK to sdělil mluvčí OKD Ivo Čelechovský. Podle vicepremiéra Andreje Babiše (ANO) ale ministerstvo financí s dalšími penězi pro OKD nepočítá, důvod pomáhat nevidí ani ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD). Vláda už letos OKD jako pomoc poskytla úvěr 700 milionů korun.

Jednání zástupců státu s vedením OKD se podle Mládka uskuteční v během ledna. Náklady na sanaci a rekultivaci dolů podle něj činí pět až šest miliard korun.

OKD oznámilo, že ztrátový Důl Paskov na Frýdecko-Místecku zavře k 31. březnu 2017. Asi jednu třetinu z požadované částky tvoří náklady na zajištění zákonných sociálních nároků zaměstnanců, uvedl výkonný ředitel OKD Antonín Klimša. Na technickou likvidaci dolu bude firma potřebovat 477 milionů.

OKD rovněž požádalo o státní pomoc pro zakonzervovaný Důl Frenštát. Mělo by jít ročně o periodickou částku 30 milionů korun, což je suma, kterou firma každoročně vynakládá na konzervační režim dolu. Jsou v tom zahrnuty mimo jiné náklady na energie a údržbu či na nezbytné externí služby.

Úvěr 700 milionů korun letos společnosti poskytl podnik Prisko, který spadá pod ministerstvo financí. "Pevně doufám, že si OKD koupí seriózní strategický privátní investor, který bude firmu dlouhodobě provozovat. Ministerstvo financí s dalšími penězi mimo dohodu s Priskem pro OKD nepočítá," napsal v SMS zprávě ministr Babiš.

Mládek nevidí důvod OKD pomáhat ve chvíli, kdy šachty nevlastní státní podnik Diamo. "Pokud by si státní podnik Diamo koupil ty šachty, tak samozřejmě přebere zodpovědnost za technický útlum a přebere zodpovědnost za sociální programy. Pokud by stát ale v mezidobí poskytl veřejnou pomoc, tak by to vlastně pro Diamo zhoršil a poskytl by výhodu a peníze soukromému vlastníkovi," sdělil dnes Mládek. Požaduje také, aby případnou další finanční pomoc OKD podpořily orgány Moravskoslezského kraje. Diamo podle něj nabídlo za podnik korunu, nezávaznou nabídku předložilo 16. prosince.

Majitelé OKD argumentují mimo jiné tím, že obdobnou státní pomoc na uzavírání dolů využily nebo stále využívají i jiné evropské země.

Návrh na další státní pomoc podporuje moravskoslezská tripartita. Její předsednictvo konstatovalo, že předpokládané náklady na útlum Dolu Paskov se OKD podařilo oproti původnímu odhadu výrazně snížit. V roce 2013 se odhadovaly na miliardu až 1,5 miliardy korun. Předsednictvo tripartity doporučilo ihned zahájit jednání s Evropskou komisí o souhlasu se státní pomocí a požádalo vládu a příslušné instituce, aby urychlily legislativní kroky nutné k útlumu dolů.

Na počátku prosince měl důl téměř 1500 kmenových zaměstnanců. Celkem v OKD i s dodavatelskými firmami pracuje asi 11.000 lidí. Zhruba 300 lidí bude na Paskově dál zaměstnáno na likvidaci dolu, okolo 500 pracovníků chce firma převést na šachty v karvinské části revíru a asi 550 pracovníků dostane ke konci března výpovědi se sedmiměsíčním odstupným.