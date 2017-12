Praha - Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) nepřímo na konci svého sjezdu podpořila prezidenta Miloše Zemana v nadcházející prezidentské volbě. Vyzdvihlo jeho práci a přijalo usnesení, podle kterého by měl být i po lednových volbách člověk, který bude podporovat přímou demokracii, bude bojovat proti migraci, islamizaci a bude bojovat za národní zájmy. Přímou podporu pro lednové prezidentské volby konference ale SPD Zemanovi nevyslovila.

Zeman dnes na celostátním sjezdu SPD v Praze vystoupil. O přímou podporu nepožádal, zároveň ale hnutí několikrát pochválil. Řekl, že by mohl vyjmenovat deset bodů, na kterých se s SPD shodne. Prezident důrazně kritizoval SPD za negativní přístup k vysílání českých vojáků do zahraničních misí i když je strana pro boj proti terorismu a migraci. Čeští vojáci svým působením podle Zemana k tomuto boji příspívají. Rozdílný názor mají Zeman a SPD i na členství v EU.

Záznam videopřenosu z TK SPD s projevy Tomia Okamury a Miloše Zemana

Předseda SPD Tomio Okamura po sjezdu novinářům řekl, že hnutí svůj názor na mise nezměnilo a je proti vysílání vojáků do zahraničí na mise mimo mandát OSN. Prioritou podle něj musí být ochrana českého území. "Bojovat tisíce kilometrů daleko, to je jako zrnko písku na velké pláži," řekl.

"Přestože máme v některých otázkách rozdílné názory, tak z celkového pohledu považujeme výsledky práce prezidenta Miloše Zemana za potvrzení správnosti principu přímé volby prezidenta České republiky," schválili závěry konference její delegáti. Přímé podpory se Zeman nedočkal. "Jsme hnutí, které našim členům a sympatizantům nechce přikazovat, jak se mají chovat," zdůvodnil rozhodnutí místopředseda hnutí Radim Fiala. Delegáti svým příznivcům podle něj dali jenom návod, díky němuž si mohou porovnat všech devět prezidentských kandidátů a rozhodnout se sami. Dodal, že on sám bude Zemana volit.

Okamura již na konferenci hnutí řekl, že Zeman je silnou osobností, která hájí svou vlast. Podle Okamury by prezidentem neměli být lidé, jejichž jediným programem je "nebýt Zeman".

Celostátní konference SPD se také usnesla, že hnutí podpoří pouze takovou vládu, která bude plnit jeho program. Podle Okamury a Fialy se zatím nemá cenu bavit o podpoře menšinové vlády Andreje Babiše (ANO), jelikož je o podporu dosud nepožádal. Navíc podle nich není známé programové prohlášení možné příští vlády.

Zeman ve svém vystoupení poděkoval Okamurovi za stanovisko k přesunu americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Zkritizoval naopak Evropskou unii, kterou označil za zbabělou. EU dělá podle něj vše pro to, aby propalestinské teroristické hnutí mělo převahu nad hnutím proizraelským. Jeruzalém za nedělitelné hlavní město Izraele následně označili i delegáti SPD. Záveň hnutí vyzvalo českou vládu, aby přesunula ambasádu České republiky z Tel Avivu do Jeruzaléma.

SPD prezident poděkoval za aktivní a prospěšnou práci při schvalování vedení Poslanecké sněmovny a poblahopřál Okamurovi, že byl zvolen jedním z místopředsedů. Podotkl, že on by počet pěti místopředsedů snížil o jednoho až dva, Okamuru by ale mezi nimi ponechal. Zeman řekl, že v době, kdy vedl Sněmovnu, stačili mu tři místopředsedové "a také to vydržel". Podle webu Sněmovny měl ale Zeman v letech 1996 až 1998, kdy stál v čele dolní komory, také pět místopředsedů, tedy stejný počet jako je nyní.

Účast Zemana na sjezdu SPD kritizovali někteří politici. Nelíbí se třeba bývalému ministrovi Jiřímu Dienstbierovi (ČSSD), europoslanci a šéfovi TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi nebo Zemanovu protikandidátovi Mirku Topolánkovi.

Na celostátní konferenci SPD v Praze se podobně jako do štábu při parlamentních volbách nedostala některá média. Hnutí jim nedalo akreditaci a zdůvodnilo to tím, že má pochybnosti o jejich objektivitě. Práci tuzemských novinářů v části projevu kritizovali Okamura i Zeman.