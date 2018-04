Předseda SPD Tomio Okamura (vlevo) a místopředseda hnutí SPD Radim Fiala (vpravo) přijeli 12. dubna 2018 do Lán na jednání s prezidentem Milošem Zemanem o situaci kolem vyjednávání o nové vládě.

Lány (Kladensko) - Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) si přeje, aby co nejrychleji vznikla vláda. Novinářům to před schůzkou s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech řekl šéf SPD Tomio Okamura. Za přijatelný označil kabinet, který by podporoval program jeho hnutí. Za priority označil mimo jiné podporu pracujících, podmínění dávek či zvýšení důchodů včetně invalidních.

Zeman se tento týden v Lánech sešel s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO), který ho informoval o konci vládních vyjednávání s ČSSD. Zeman mu doporučil, aby dál vyjednával s KSČM a SPD. Na další dny si prezident do Lán pozval jejich lídry, setkání s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem absolvoval ve středu.

Okamura novinářům při příjezdu do Lán řekl, že se chce Zemana zeptat na jeho názor. "Pro nás je zcela přijatelná vláda, která bude podporovat program SPD," uvedl Okamura. Připomněl, že to by bylo v souladu s usnesením konference hnutí z loňského prosince. Jako další priority zmínil hmotnou odpovědnost a přímou volbu politiků či zákon o obecném referendu.

Jednání v Lánech začíná v 16:00, výstup očekáváme kolem 17:00:

Předseda SPD si pochvaloval, že do Lán dostal pozvání, zatímco ostatní strany Zemana o schůzku žádají. Příští týden se Zemanem budou jednat na Hradě předsedové ODS Petr Fiala, Pirátů Ivan Bartoš a KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Okamura je nakloněn jednání o vládě. "Chceme, aby co nejrychleji vznikla vláda, lidé už jsou nervózní," uvedl. SPD by podle něj mohla být v rozdělené společnosti spojovacím prvkem.