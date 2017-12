Praha - Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura řekl, že prezident Miloš Zeman je silnou osobností, která hájí svou vlast. Vyjádřil se tak ve svém úvodním projevu na dnešní konferenci strany, která má rozhodovat, koho případně podpoří v lednových prezidentských volbách. Na sjezdu vystoupil i Zeman. Řekl, že s SPD se na většině bodů shodne. Výjimkou je vystoupení z Evropské unie. Hnutí pokáral za jeho přístup k českým zahraničním misím.

Podle Okamury by prezidentem neměli být lidé, jejichž jediným programem je "nebýt Zeman". O Zemanovi a jeho prezidentském předchůdci Václavu Klausovi prohlásil, že to jsou bojovníci, kteří mají vize a jasné a srozumitelné názory, které předkládají a obhajují. "Přestože s mnohým, co řekli nebo udělali, nesouhlasím, musím hluboce souhlasit s tím, jak za svými názory stojí," prohlásil Okamura. Delegáty vyzval, aby na Hrad byla vybrána silná osobnost, která umí a bude hájit svou vlast a svůj národ.

Videopřenos z konference SPD, začátek plánován na 13:00

Zeman ve svém projevu, jak předem avizoval, SPD o svou podporu přímo nepožádal. Vůči hnutí byl ale vstřícný. Řekl, že by mohl vyjmenovat deset bodů, na kterých se s SPD shodne. Zmínil přímou demokracii nebo vztah k inkluzi. Zopakoval, že na rozdíl od SPD nesouhlasí s vystoupením z EU. Chce ale udělat vše pro to, aby hnutí mohlo vyjádřit svůj názor.

Prezident důrazně zkritizoval SPD za přístup k vysílání českých vojáků do zahraničních misí. Vadí mu, že strana bojuje proti migraci, ale nepodporuje působení českých vojáků v zahraničí, kde bojují proti teroristickým skupinám. Vyjádření Okamury k tomuto tématu označil za dehonestující vůči českým vojákům. Je to ale podle prezidenta jediný vážný bod, na kterém se neshodnou.

Okamurovi Zeman poděkoval za stanovisko k přesunu americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Zkritizoval naopak Evropskou unii, kterou označil za zbabělou. EU dělá podle něj vše pro to, aby propalestinské teroristické hnutí mělo převahu nad hnutím proizraelským. Zeman je známý svými proizraelskými postoji. V minulých dnech přivítal vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa o uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele, které vyvolalo protesty v muslimském světě a kritiku řady zemí.

SPD prezident poděkoval za aktivní a prospěšnou práci při schvalování vedení Poslanecké sněmovny a poblahopřál Okamurovi, že byl zvolen jedním z místopředsedů. Podotkl, že on by počet pěti místopředsedů snížil o jednoho až dva, Okamuru by ale mezi nimi ponechal. Delegáti sjezdu často Zemanovo vystoupení přerušovali potleskem.

Zeman také na sjezdu řekl, že zmínky o ovlivňování voleb cizími rozvědkami jsou trestným činem šíření poplašné zprávy. Na toto nebezpečí upozorňoval jeho protikandidát Jiří Drahoš.

Na celostátní konferenci SPD v Praze se podobně jako do štábu při parlamentních volbách nedostala některá média. Hnutí jim nedalo akreditaci a zdůvodnilo to tím, že má pochybnosti o jejich objektivitě. Práci tuzemských novinářů v části projevu kritizovali Okamura i Zeman.