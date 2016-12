Mladá Boleslav - Hokejisté Zlína vyhráli ve 30. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi 3:2 v prodloužení a připsali si čtvrté vítězství z posledních pěti zápasů. Domácí sice vedli už 2:0, ale obrat dovršil v čase 62:58 útočník Zdeněk Okál. Středočeši prohráli šestý z posledních osmi duelů.

"S dvěma body jsme velmi spokojeni. Dnes to byl těžký zápas. Vstup jsme měli dobrý a první třetinu jsme odehráli dobře. Pak nás hodně srazil gól ve vlastní přesilovce na 0:2. Ale kluci to nezabalili a poctivou hrou jsme se vrátili do zápasu," řekl trenér Zlína Robert Svoboda.

Zlína nastoupil opor Holíka i nejlepšího střelce týmu Bukartse. Mladá Boleslav se musela obejít bez Hyky, který se minulý týden z Channel One Cupu. Naopak Lenc, který také v dresu české reprezentace v Helsinkách a Moskvě chyběl, se v sestavě objevil.

Od úvodních minut se hrál opatrný hokej. Mladé Boleslavi k tlaku nepomohla ani úvodní přesilovka zápasu při Bořutově vyloučení. Domácí přesto měli v průběhu první třetiny více puk na svých holých a také větší počet střel. V největší šanci se pak ocitl Musil, který ze strany najížděl sám na Kašíka, trefil však pouze jeho ruku.

Za hosty pálil v přesilovce nebezpečně Kotvan, ale jeho střelu se štěstím Lukáš vytěsnil. Bezbrankovým skóre mohl ještě pohnout domácí Látal, ale protože puk po jeho dorážce jenom proskákal hostujícím brankovištěm, diváci v nezáživné první třetině gól neviděli.

Skóre pak neotevřel ani na začátku druhé dvacetiminutovky Klepiš, který z dorážky těsně minul odkrytou branku Zlína. Na druhé straně vychytal Veselého betonem přesouvající se Lukáš. A tak se na první gól muselo čekat až do 27. minuty, kdy domácí využili svou druhou přesilovku v zápasu a na konci rychlé kombinace byl Lenc.

I druhý gól Mladé Boleslavi padl při nestandardním počtu hráčů, tentokrát se ale Bruslaři prosadili ve vlastním oslabení. Hanzlík vybojoval na červené puk pro Jonáka, po jehož střele dorážel puk do branky Žejdl.

V pokračující přesilovce ještě dostal Zlín čtrnáctivteřinovou výhodu pěti proti třem, ale prosadit se dokázal až v závěru klasické výhody Matějíček. Pak si proti třem protihráčům, a to dokonce celou minutu, zahrála i Mladá Boleslav. Musilovu střelu ale vytěsnil Kašík lapačkou, Trončinský trefil jenom horní tyč.

Zlín měl šanci na vyrovnání po pěti minutách třetí třetiny, ale v situaci tří na jednoho nemusel ani brankář Lukáš zasahovat, neboť jej zastoupil jediný obránce Štich. Na druhé straně zakončil přečíslení dvou na jednoho s Klepišem Látal střelu, ale neuspěl.

Mladá Boleslav se snažila hrát aktivně, aby nepustila soupeře do tlaku. To se jí dařilo až do 56. minuty, kdy z ničeho nic vyrovnal na 2:2 Popelka. V následném prodloužení a hře tří proti třem měli sice více šancí domácí Boleslav, ale zápas rozhodl na druhé straně Okál.

"S výsledkem samozřejmě spokojený nejsem. Je to škoda, protože jsme vedli 2:0 a ještě jsme dostali smolný gól na 2:1. Pak ale zápas rozhodly dvě chyby Lukáše Žejdla, který špatně pokryl svého hráče. Jinak to byl vyrovnaný zápas, ale soupeř dal prostě o gól víc," prohlásil kouč Mladé Boleslavi František Výborný.

BK Mladá Boleslav - PSG Zlín 2:3 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Lenc (Musil, L. Pabiška), 34. Žejdl (Jonák, Jan Hanzlík) - 36. Matějíček (J. Ondráček, Kubiš), 56. Popelka (Ondráček, O. Veselý), 63. Okál (Říčka). Rozhodčí: Hradil, Souček - Blümel, Kotlík. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 2897.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Lukáš - Voráček, Štich, Kurka, Jan Hanzlík, Trončinský, Holub, Stříteský, od 35. navíc Kučný - Pospíšil, Musil, Lenc - M. Látal, Urban, Klepiš - Orsava, Vampola, Žejdl - Fronk, Jonák, L. Pabiška. Trenéři: F. Výborný a Žabka.

Zlín: Kašík - Marušák, Bořuta, Kotvan, Blaťák, Žižka, Matějíček - Říčka, Chytil, D. Šťastný - Kubiš, Honejsek, Okál - O. Veselý, Roman Vlach, J. Ondráček - Maruna, Popelka, Goiš. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.