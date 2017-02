Praha - Veterináři potvrdili první ohnisko ptačí chřipky v Královéhradeckém kraji. Jde o malochov ve Žďáru nad Orlicí na Rychnovsku. Šedesát ptáků v něm bude dnes dopoledne utraceno. ČTK to dnes sdělil zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer. Nemoc byla v kraji potvrzena už dříve, šlo ale o výskyt u volně žijících uhynulých ptáků v oblasti Náchoda nebo Hradce Králové. V celé zemi je tak 26 ohnisek, u volně žijících ptáků byla potvrzena v 11 krajích u 49 ptáků.

"Chovatel nahlásil úhyn tří hus," řekl Majer. V chovu jsou kromě hus i slepice a kachny.

Nemoc netrápí pouze Česko, je ve více než 20 evropských zemích. Ohnisek je v Evropě skoro 670, postiženy jsou hlavně komerční chovy vodní drůbeže. Nejvíce ohnisek je v Maďarsku s více než 230 místy. Následuje Francie, kde je 213 ohnisek, a Bulharsko s 63. Nemoc se nevyhnula ani sousednímu Německu (52 ohnisek) a Polsku (43).

"Výskyt nákazy v chovu neznamená ekonomickou škodu pouze pro zasaženého chovatele, je zároveň nebezpečím pro chovy v okolí, a to jak pro malochovatele, tak pro komerční chovy. Nepříznivá nákazová situace může vést k omezením obchodu s drůbežím masem z daného regionu, potažmo celé republiky," dodal Majer.

Ptáci by se měli chovat v uzavřených prostorách, neměli by se dostat do styku s volně žijícím ptactvem. "U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků - například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, zabránit jim v pohybu na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci. Dalším možným opatřením je zasíťování výběhů," upozorňují veterináři.

Virus H5N8 by neměl být přenosný na člověka. Ptačí chřipka se v ČR objevila zhruba po desetiletí na začátku letošního roku.