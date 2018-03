Léon (Mexiko) - Mistr světa Sébastien Ogier vyhrál Mexickou rallye a po druhém vítězství v sezoně se vrátil do čela šampionátu. Francouzský pilot v zámořské soutěži triumfoval už počtvrté, ale premiérově s fordem, v letech 2013 až 2015 řídil volkswagen.

"Fantazie. Je to tu pro mě takové šťastné místo. Opět pódium a čtvrté vítězství," radoval se Ogier, který v Mexiku za posledních šest ročníků neskončil hůře než druhý. Hodně mu na prašných cestách pomohly i problémy soupeřů, do čela se vyšvihl z pátého místa po první etapě. "Věděl jsem, že jako druzí na startu to budeme mít těžké, ale ani na okamžik jsme to nevzdali a měli fantastické auto," řekl.

Ogier při 42. triumfu v kariéře zvítězil s více než minutovým náskokem před Španělem Danim Sordem z týmu Hyundai a v průběžném pořadí MS po třetím závodě vystřídal na prvním místě Thierryho Neuvillea. Belgičan za volantem hyundaie od začátku, kdy soupeřům jako lídr pořadí a první jezdec na trati čistil stopu, zaostával a obsadil šesté místo s více než pětiminutovým odstupem. Na Ogiera nyní ztrácí devět bodů.

Před Neuvillem rallye dokončili ještě britský obhájce loňského prvenství Kris Meeke, který na třetím místě dosáhl nejlepšího výsledku v sezoně, týmový kolega Andreas Mikkelsen z Norska a také legendární Sébastien Loeb. Devítinásobný mistr světa z Francie se do seriálu vrátil po třech letech a v první polovině soutěže se držel ve hře o vítězství.

Po sobotní úvodní erzetě se hvězdný pilot Citroënu dokonce probojoval do čela, pak ale kvůli proražené pneumatice nabral manko více než dvou minut a propadem na páté místo přišel o šanci vyhrát v Mexiku posedmé v kariéře. "Takový je rallyeový sport. Přes ten kámen jeli pravděpodobně všichni, ale jen nám to udělalo díru do pneumatiky," řekl Loeb. Sám vyhrál tři zkoušky, v celkem 22 testech si přitom dílčí triumf připsalo devět jezdců.

MS bude pokračovat na začátku dubna Korsickou rallye, na které Loeb rovněž nebude chybět. Po domácím závodě, který čtyřikrát vyhrál, si v tomto ročníku naplánoval už jen účast v říjnové Katalánské rallye.

Mexická rallye - konečné pořadí: 1. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta) 3:53:58,0, 2. Sordo, Del Barrio (Šp./Hyundai i20) -1:13,6, 3. Meeke, Nagle (Brit., Ir./Citroën C3) -1:29,2, 4. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20) -1:48,4, 5. Loeb, Elena (Fr., Mon./Citroën C3) -2:34,6, 6. Neuville, Gilsoul (Belg./Hyundai i20) -5:03,0. Průběžné pořadí (po 3 z 13 soutěží): 1. Ogier 60 b., 2. Neuville 51, 3. Mikkelsen 34, 4. Meeke 32, 5. Latvala (Fin./Toyota Yaris) 30, 6. Tänak (Est./Toyota Yaris) 26, ...18. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 1. Pořadí týmů: 1. Huyndai 84, 2. M-Sport Ford 72, 3. Citroën 71, 4. Toyota 67.