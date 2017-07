Jyväskylä (Finsko) - Mistr světa Sébastien Ogier nedokončil první etapu Finské rallye a je bez šance na dobrý výsledek. Francouzský pilot může přijít o vedení v mistrovství světa, ale ani jeho konkurent Thierry Neuville z Belgie zatím nepatří k nejrychlejším a je zhruba s minutovou ztrátou osmý. Deváté soutěži zatím vévodí domácí Finové, kteří ovládli 11 z 12 měřených testů a okupují první tři místa.

V čele je Esapekka Lappi s náskokem 4,4 sekundy na týmového kolegu z Toyoty a trojnásobného vítěze Finské rallye Jariho-Mattiho Latvalu, následuje Teemu Suninen s fordem. V jednu chvíli byli v čele pořadí dokonce čtyři Finové, ale v závěru se před Juhu Hänninena dostal Ir Craig Breen.

Ogier už ve čtvrté rychlostní zkoušce poničil při tvrdém dopadu po skoku pravé zadní zavěšení svého fordu a nemohl pokračovat. V sobotu by se měl ale do soutěže vrátit, byť zejména spolujezdec Julien Ingrassia byl po nehodě otřesený. "V nemocnici jsme prošli všemi testy a vše bylo v pořádku. Julien se ale pořád necítí úplně ideálně. Auto je OK," konstatoval Ogier.

Ve stejném testu jako Francouz poškodil kolo i jeho týmový kolega Ott Tänak. Estonec, který vyhrál páteční prolog, kvůli půldruhaminutové ztrátě opustil vedení a od té doby se odehrává těsný souboj mezi finskými jezdci. Z něho zatím díky osmi dílčím triumfům vychází nejlépe Lappi. Bývalý tovární jezdec Škody, v jejíchž barvách se vloni stal šampionem WRC2, usiluje o životní výsledek, dosud byl mezi elitou nejlépe čtvrtý v předminulé Italské rallye.

"Nemám slov. Jestli mohu vyhrát? Nevím. Musím se soustředit. Nechci se nutit do souboje s Jarim-Mattim. Mým cílem bylo pódium a tak je to nadále," řekl šestadvacetiletý Lappi.

Finská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích - po 1. etapě:

1. Lappi, Ferm 1:11:36,4, 2. Latvala, Anttila (všichni Fin./Toyota Yaris) -4,4, 3. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta) -19,0, 4. Breen, Martin (Ir., Brit./Citroën C3) -33,0, 5. Hänninen, Lindström (Fin./Toyota Yaris) -39,1, 6. Östberg, Eriksen (Nor./Ford Fiesta) -45,0.