Vídeň - V předčasných parlamentních volbách v Rakousku zvítězila Rakouská lidová strana (ÖVP) dosavadního ministra zahraničí Sebastiana Kurze. Podle předběžných konečných výsledků, které ale neobsahují hlasy z korespondenčního hlasování, získala 31,4 procenta. Na druhém místě podle těchto výsledků skončila protiimigrační Svobodná strana Rakouska (FPÖ) a na třetím sociální demokracie (SPÖ) kancléře Christiana Kerna. Podle odhadů agentur SORA a ARGE se ale po započtení korespondenčních hlasů pořadí FPÖ a SPÖ otočí. Do parlamentu se zřejmě dostalo pět politických stran, nebudou mezi nimi ale asi dosud parlamentní Zelení.

Podle předběžných konečných výsledků, které večer oznámilo ministerstvo vnitra, získala ÖVP 31,4 procenta, FPÖ 27,4 procenta a SPÖ 26,7 procenta hlasů. V těchto výsledcích ale není započítán rekordní počet zhruba 750.000 hlasů z korespondenčního hlasování, ani další desetitisíce hlasů voličů, kteří pomocí volebních průkazů hlasovali jinde než v místě svého bydliště. Volební účast vzrostla oproti předchozím volbám ze 75 na 80 procent.

Agentury SORA a ARGE shodně odhadují, že po započtení statisíců hlasů z korespondenčního hlasování, které se začnou sčítat až v pondělí, si FPÖ a SPÖ místa prohodí, a sociální demokraté tak nakonec skončí druzí. Podle agentury SORA by mohla nakonec ÖVP získat 31,7 procenta, SPÖ 26,9 procenta a FPÖ 26 procent hlasů. Čtyřprocentní hranici potřebnou pro vstup do Národní rady podle obou agentur překonají ještě liberálové z NEOS se zhruba pěti a Kandidátka Petera Pilze s o něco více než čtyřmi procenty hlasů. Zelení se podle SORA i ARGE do parlamentu zřejmě nedostanou. Podle předběžných konečných výsledků dostali pouze 3,3 procenta hlasů, tedy o 9,1 procentního bodu méně než v roce 2013.

Výsledek se započtenými korespondenčními hlasy by měl být znám nejpozději ve čtvrtek. Konečný úřední výsledek by mělo ministerstvo vnitra oznámit 31. října. Nový parlament se sejde 9. listopadu.

Jednatřicetiletý Kurz, který by se mohl stát nejmladším šéfem vlády v Evropě, v reakci na výsledek voleb řekl, že nastal čas na změnu. "Dnes na nás voličky a voliči vložili velkou zodpovědnost," prohlásil. "Já tuto zodpovědnost s velkou pokorou přijímám," ujistil.

Rakouský prezident Alexander Van der Bellen už oznámil, že pokud se potvrdí odhady výsledků voleb, pověří předsedu lidovců Kurze sestavením vlády. Tu by mohla tvořit podle analytiků koalice lidovců a Svobodných. Podle předsedy FPÖ Heinze Christiana Stracheho je ale stále možné, že bude v Rakousku dál vládnout velká koalice jako doposud.

Dosavadní rakouský kancléř Kern už oznámil, že se nechystá odstoupit z čela sociálních demokratů. Před svými příznivci řekl, že výsledek voleb není takový, jaký by si přál. Pokud se potvrdí odhady, dosáhli ale sociální demokraté lepšího výsledku, než jim předpovídaly předvolební průzkumy. Před volbami kancléř Kern ohlašoval, že jeho sociální demokraté odejdou do opozice, pokud neobhájí prvenství.

Smutek dnes panoval ve volebním štábu Zelených. "Je to pro nás Zelené naprosto bolestná porážka," připustila volební jednička strany Ulrike Lunaceková. Straně nejspíš uškodil i její bývalý člen Peter Pilz, který do Národní rady kandidoval s vlastní Kandidátkou Petera Pilze a zřejmě uspěl.

Kurzovi k vítězství ve volbách stihlo už poblahopřát několik evropských politiků včetně německé kancléřky Angely Merkelové či italského ministra zahraničí Angelina Alfana. Pogratuloval mu také šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek, který věří v pokračování výborných vztahů mezi oběma zeměmi. "Společně jsme zahájili renesanci česko-rakouských vztahů. Věřím, že ve výborných sousedských vztazích budeme pokračovat," sdělil ČTK.

Svobodným poblahopřála k zisku více než čtvrtiny hlasů řada politiků z evropských protiimigračních a protiislámských stran včetně předsedkyně francouzské krajně pravicové Národní fronty (FN) Marine Le Penové, předsedy nizozemské protiimigrační Strany pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse či italských separatistů z Ligy severu. Podle Tomia Okamury, předsedy české strany SPD, voliči v Rakousku vyjádřili nesouhlas s tragickou imigrační politikou EU.

Obavy z posunu Rakouska doprava dnes vyjádřil například lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn. Světový židovský kongres varoval před účastí FPÖ ve vládě. Jde podle něj totiž o "extremistickou stranu, která zvýhodňuje rasisty a antisemity".