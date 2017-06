Praha - Podíl dětí mladších tří let je v českých školkách a jeslích jeden z nejnižších v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Vyplývá to ze zprávy o kvalitě předškolního vzdělávání, kterou organizace zveřejnila. Do předškolních zařízení v Česku podle ní chodí méně než deset procent, zatímco v Dánsku, Francii a zemích Beneluxu je to víc než polovina takto malých dětí. Podle školského zákona by dvouleté děti v Česku měly mít nárok na umístění od roku 2020.

Zpráva uvádí, že v průměru do školek a jeslí v zemích OECD chodí asi třetina dětí mladších tří let. Mezi jednotlivými státy jsou ale velké rozdíly. Zatímco v ČR, Mexiku a Slovensku je podíl mladších než tříletých menší než deset procent, v Dánsku je to více než 60 procent.

Dostupná institucionální péče o děti přitom napomáhá matkám s malými dětmi v návratu do práce, upozorňuje zpráva. V zemích jako je Dánsko, Lucembursko nebo Švýcarsko, kde je velký podíl dvouletých dětí ve školkách, je zaměstnanost matek zhruba 70 procent.

Dosavadní náměstek Stanislav Štech, který bude dnes jmenován ministrem, zařazení dvouletých dětí do školek podporuje. Podle jeho vyjádření, které na konci května zveřejnil na webu ministerstva, je nutné "něco dělat pro to, aby rodiče mohli uživit rodinu a jejich malým dětem byla poskytnuta stále kvalitnější péče na nezbytně nutnou dobu v mateřské škole".

Podle statistik ministerstva školství tvoří nyní podíl méně než tříletých dětí v českých mateřských školách asi 12 procent, ačkoli nemají nárok na žádné zvláštní podmínky. Novela školského zákona s nimi počítá od roku 2020, kdy budou muset zřizovatelé pro dvouleté děti zajistit místa. Od nastávajícího roku zatím budou mít povinnost přijmout všechny čtyřleté děti a od roku 2018 tříleté. Od letošního září bude také povinný poslední ročník školky.

Někteří psychologové docházku dvouletých dětí do školek a jeslí kritizují. Podle nich nemůže dětem nahradit čas strávený s rodinou a může ohrozit jejich psychický vývoj. Štech je přesvědčen, že záleží na kvalitě péče a spolupráci rodiny se školou. "Mnohaleté zkušenosti zemí, ve kterých je docházka dětí mladších tří let běžná, neukazují na nějaká poškození psychického vývoje populace," uvedl.

Nedávno zveřejněná studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR upozornila na to, že školky a další služby jsou v ČR podfinancované a jejich kapacita je nedostatečná. Do jeslí a školek v Česku chodí 2,9 procenta dětí do tří let. Podíl v EU je v průměru 30 procent.

Zaměstnanost bezdětných žen a matek s odrostlými potomky v Česku patří podle studie IDEA v EU k nejvyšším. U matek s dětmi do čtyř let v ČR ale prudce klesá, Česko má propad vůbec největší. Důvodem je podle autorů studie nastavení české rodinné politiky, která matky při návratu do práce spíš znevýhodňuje. Situaci ženám neusnadňuje ani malá nabídka částečných úvazků. Zatímco v EU je má v průměru 32 procent žen, v Česku devět procent.