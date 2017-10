Londýn - Pokud by se Británie odvrátila od plánovaného odchodu z Evropské unie, znamenalo by to výraznou podporu pro její ekonomiku. Uvedla to dnes Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve své analýze britského hospodářství.

"V případě zvrácení brexitu politickým rozhodnutím by byl pozitivní vliv na hospodářský růst značný," píše se v analýze. Upuštění od brexitu by podle OECD mohlo být například důsledkem nového referenda či změny vlády.

OECD rovněž varovala, že kolaps nynějších rozhovorů Británie s Evropskou unií o podobě brexitu by vedl k negativní reakci finančních trhů a způsobil by další pokles libry a zhoršení úvěrového ratingu Británie. Generální tajemník OECD Ángel Gurría označil za klíčové, aby si Evropská unie a Británie v budoucnosti udržely co nejužší hospodářské vztahy.

OECD v analýze rovněž zopakovala, že hrubý domácí produkt Británie se v příštím roce zřejmě zvýší jen zhruba o procento ve srovnání s letošním růstem v rozsahu kolem 1,6 procenta. Doporučila Británii, aby v případě prudkého zpomalení hospodářského růstu před odchodem z EU posílila veřejné investice. Vyzvala rovněž britskou centrální banku, aby pokračovala v podpoře ekonomiky prostřednictvím své měnové politiky.

V letošním druhém čtvrtletí se britský HDP meziročně zvýšil o 1,5 procenta, tedy nejslabším tempem od roku 2013. Klíčovým motorem růstu britské ekonomiky byly v uplynulých letech výdaje domácností. Britští spotřebitelé se však v poslední době potýkají s negativními dopady stoupajících cen a zpomalujícího růstu mezd. Inflaci tlačí vzhůru mimo jiné propad kurzu libry po loňském referendu o brexitu.