Praha - Podmíněné tresty pro bývalou šéfku kabinetu premiéra Petra Nečase Janu Nečasovou (dříve Nagyovou) ani pro lobbistu Ivo Rittiga a jeho právníka neplatí. Pražský vrchní soud dnes zrušil předchozí rozsudek v případu údajného vyzrazení utajované zprávy BIS a věc vrátil k dalšímu projednání. Původní verdikt ukládal Nečasové podmínku v délce 1,5 roku a tříletý zákaz práce ve funkcích s přístupem k utajovaným informacím, Rittigovi a advokátovi Davidovi Michalovi devítiměsíční podmínku.

Podle předsedy odvolacího senátu Viktora Macha se pražský městský soud nevypořádal se všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí a existují pochybnosti o správnosti jeho skutkových zjištění. K objasnění věci tak bude potřeba provést ještě další důkazy. "Bude na soudu prvního stupně, aby doplnil dokazování a opět s rozmyslem zkoumal, zda jednání obžalovaných naplnilo všechny znaky skutkové podstaty žalovaného, nebo jiného trestného činu," konstatoval soudce.

"To ústní odůvodnění bylo velmi strohé, takže se přiznám, že jsem mu moc neporozuměl. Počkám si na písemné odůvodnění," uvedl při odchodu ze soudní síně státní zástupce Rostislav Bajger. O poznání více potěšil verdikt advokáta Nečasové Eduarda Brunu. "Mám z toho radost, pojede to znova," řekl novinářům s tím, že soud vyhověl jeho výhradám.

Rittig se dnešního zasedání neúčastnil, omluvil se kvůli viróze. Nečasová přišla v doprovodu manžela na dopolední část jednání, k vyhlášení rozhodnutí už nikoliv. Podle advokáta se necítila psychicky dobře.

Obžaloba tvrdí, že Rittig, který býval označován za jednoho z "kmotrů" Občanské demokratické strany, se v roce 2012 dověděl od Nečasové a tehdejšího ministra zemědělství Petra Bendla, že premiér Nečas dostal utajený materiál. Lobbista dovodil, že se týká právě jeho, a proto poslal svého právníka Michala na schůzku s Nečasovou, která právníkovi obsah zprávy sdělila. Rittig pak údajně mohl učinit kroky k zakrytí svého vlivu na státní orgány, státní instituce a společnosti s majetkovou účastí státu.

Proti lednovému verdiktu pražského městského soudu podali odvolání jak Nečasová s Rittigem a Michalem, tak i státní zástupce Bajger. Tomu vadilo, že soud trojici obžalovaných mimořádně snížil tresty pod zákonnou sazbu, a také to, že osvobodil čtvrtého obžalovaného - Rittigova obchodního partnera a bývalého poradce ministra zemědělství Tomáše Jindru. Vrchní soud dnes uvedl, že rozsudek zrušil z podnětu všech podaných odvolání.

Pražský městský soud se z pokynu soudu vrchního bude muset mimo jiné podrobněji vypořádat s tím, zda je přípustný stěžejní důkaz obžaloby - odposlech Rittigovy schůzky z hotelu Ventana. Policie totiž záznamy pořídila při prověřování jiné trestné činnosti. Bude také muset provést jako důkaz mediální analýzu, kterou předložil advokát Nečasové a kterou soud při prvním hlavním líčení opomenul. Bruna se snaží dokázat, že o podstatné části údajně vyzrazené informace veřejnost věděla, protože o ní už dříve psali novináři. "Jedna ze zásadních výhrad je to, jestli to byla, nebo nebyla utajená informace. Když by nebyla, tak skončí celé řízení," řekl dnes.

Nečasová i Rittig čelí obvinění i v dalších kauzách. Někdejší vysoká úřednice je souzena v případu tzv. trafik pro poslance ODS, za krácení daní z luxusních darů a kvůli údajnému zneužití Vojenského zpravodajství. Rittig je obžalován za údajné tunelování firmy Oleo Chemical, dále je stíhán v případu jízdenek pro pražský dopravní podnik.