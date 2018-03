Praha - Pražský vrchní soud se dnes začne zabývat odvoláními podanými v kauze pokusu o vytunelování státního podniku Čepro. Napadený rozsudek uložil nejpřísnější trest uprchlému podnikateli Radovanu Krejčířovi, a to 15 let vězení, mimo jiné za přípravu vraždy celníka. Bývalý obchodní ředitel Čepra Martin Pechan si má odpykat pět let za mřížemi, stejně jako Krejčířův zaměstnanec Aleš Zagora. Dalším údajným členům organizovaného gangu rozdal soud podmínky.

Krejčíř s Pechanem podle nepravomocného rozsudku vytvořili fiktivní pohledávky firem Bena a Tukový průmysl Ostrava vůči Čepru za zhruba tři miliardy korun. S pomocí "bílých koní" pak prý uzavírali smlouvy o postoupení pohledávek, aby situaci kolem Čepra znepřehlednili.

Peníze pak v roce 2003 a 2004 vymáhali soudně, o čemž se podnik vůbec nedozvěděl. Jeho úřednice totiž zatajila soudní obsílky. Soudy pak domnělý nárok firem uznaly a k exekuci ve státním podniku nedošlo jen díky zásahu policie. Pechan se hájí tím, že pohledávky byly pravé.

Krejčíř chtěl údajně také vymáhat po státu dvě miliardy korun tak, že nechal ve firmě Tukový průmysl uložit padělané peníze a hodlal podplatit některého celníka, aby je naoko zabavil na úhradu celního dluhu firmy a následně s penězi uprchl. Celníka se prý poté chtěl zbavit. Do Krejčířova patnáctiletého trestu jsou započítána i jeho dřívější odsouzení za půlmiliardový daňový únik a další trestné činy.