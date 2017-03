Oslo - Norsko neporušuje při věznění teroristy Anderse Behringa Breivika lidská práva. Uvedl to norský odvolací soud, který tak zvrátil loňský verdikt soudu první instance, jenž uznal některé Breivikovy stížnosti a označil jeho držení v izolaci za nelidské a ponižující zacházení. Breivikův obhájce Öystein Storrvik řekl, že se proti dnešnímu rozhodnutí odvolá k norskému nejvyššímu soudu.

"Držení Breivika v izolaci je oprávněné, jelikož hrozí velké nebezpečí, že by mohl použít násilí i v budoucnosti, a také proto, že by ho mohli ostatní vězni napadnout," uvedl odvolací soud v písemném prohlášení.

Pravicový extremista Breivik 22. července 2011 ve vládní čtvrti v Oslu odpálil nálož, která připravila o život osm lidí. Krátce nato postřílel 69 členů letního tábora sociálnědemokratické mládeže na nedalekém ostrově Utöya. V roce 2012 byl za terorismus odsouzen k 21 rokům vězení. To je nejvyšší jednorázový trest, který je v Norsku možné uložit, lze ho ale opakovaně prodlužovat de facto až na doživotí.

Breivik si trest odpykává ve věznici Skien, kde je jediným vězněm křídla s nejvyšší ostrahou. Norský soud dal loni Breivikovi za pravdu, když uvedl, že Norsko při zadržování 38letého atentátníka porušilo některá práva zakotvená v evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Podle verdiktu soudu z loňského dubna byl Breivik bez náležitého opodstatnění vystaven dlouhodobé izolaci a jeho duševnímu zdraví nebyla věnována dostatečná pozornost. Soud tehdy rovněž konstatoval, že časté osobní prohlídky, používání pout a všemožné jiné kontroly představují ponižující zacházení.

Stát se proti tomuto verdiktu odvolal. Při odvolacím procesu v lednu ve věznici Skien právní zástupci norské vlády upozorňovali na to, že odsouzený hlásící se otevřeně k nacismu znamená hrozbu a měl by být nadále držen v izolaci. Současně poukázali na to, že věznice kompenzuje Breivikovi pobyt v izolaci lepšími vězeňskými podmínkami, než mají jiní vězňové v Norsku.

Prokuratura rovněž předložila lékařské posudky, podle nichž je vězeň v dobrém psychickém i fyzickém stavu. Breivik naopak tvrdí, že mu izolace způsobuje bolesti hlavy, nespavost, neschopnost se soustředit a činí ho apatickým. Podle něj ho chce norský stát dohnat k sebevraždě.

"Breivik není obětí mučení ani nelidského nebo ponižujícího zacházení," uvedl dnes odvolací soud v Oslu v prohlášení. Odvolací soud také řešil Breivikův požadavek, aby byla zmírněna kontrola jeho korespondence. Nižší soud v dubnu odmítl, že by omezováním Breivikovy korespondence bylo porušeno jeho právo na soukromý život, a odvolací soud toto rozhodnutí dnes potvrdil.

Breivikův obhájce Storrvik prohlásil, že se jeho klient odvolá k norskému nejvyššímu soudu. Pokud ani tam neuspěje, může se ještě obrátit na Evropský soud pro lidská práva, napsala agentura Reuters.

Norský vězeňský systém je zaměřený více na nápravu zadržovaných než trest a většina veřejnosti považuje podmínky Breivikova věznění za velmi lidské. Ve věznici Skien má Breivik k dispozici tři cely - obytnou, pracovní a tréninkovou o celkové ploše 30 metrů čtverečních. Po celý den se může mezi nimi svobodně pohybovat. Má také dostatečný přístup k dennímu světlu. V celách má mimo jiné psací stůl, televizi s DVD přehrávačem, X-box, elektronický psací stroj či běhací pás.