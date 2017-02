Washington - Odvolací soud v San Francisku dnes zamítl žádost amerického ministerstva spravedlnosti, aby do rozhodnutí o jeho odvolání okamžitě obnovil platnost prezidentského dekretu, který zakazuje cesty obyvatel několika muslimských zemí do USA. Soud zároveň podle agentury AP vyzval ministerstvo, aby nejpozději v pondělí odpoledne předložilo ke své odvolací žádosti další doklady.

Ministerstvo se v sobotu odvolalo proti pátečnímu verdiktu federálního soudce ze Seattlu Jamese Robarta, který dočasně pozastavil platnost antiimigračního výnosu prezidenta Donalda Trumpa. Pozastavení má podle Robarta trvat do doby, než justice prozkoumá stížnost, kterou proti Trumpovu dekretu podal generální prokurátor státu Washington.

Trump minulý týden vydal nařízení, jímž na tři měsíců uzavřel americké hranice státním příslušníkům Iránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu; u Syřanů opatření platí na dobu neurčitou. Zároveň na 120 dnů zastavil americké programy přijímání uprchlíků. Během této doby chce prověřit mechanismus kontroly příchozích osob. Prezident svůj postup zdůvodňuje ochranou americké bezpečnosti.

Trumpův výnos vzbudil kritiku a protesty doma i v cizině, konaly se proti němu tisícové demonstrace. Proti nařízení se vyslovili i soudci v několika státech USA a protestní memorandum sepsala zhruba tisícovka amerických diplomatů. Ke zrušení výnosu vyzval i generální tajemník OSN António Guterres.

Migrační výnos, podle některých kritiků uspěchaný, kritizovala také řada velkých firem, například Apple, Microsoft, Google nebo Facebook, které zaměstnávají tisíce zahraničních inženýrů bez trvalého pobytu v USA.

Trump verdikt federálního soudce už v sobotu kritizoval. "Názor takzvaného soudce, který v podstatě odnímá naší zemi vymáhání práva, je směšný a bude zrušen!" reagoval na twitteru Trump. Později dodal, že pozastavením jeho výnosu se do USA může dostat "mnoho velmi špatných a nebezpečných lidí". Soudce podle něj "otevřel zemi potenciálním teroristům".

Trumpovo nařízení způsobilo chaos na letištích. Ministerstvo zahraničí v pátek ještě před Robartovým rozhodnutím uvedlo, že USA zrušily téměř 60.000 víz vydaných občanům zemí zmíněných v Trumpově dekretu. V sobotu ale ministerstvo oznámilo, že lidé z těchto zemí mohou do USA, pokud mají víza. Zároveň informovalo, že uprchlíci, kterým byl povolen vstup do USA před podpisem Trumpova příkazu, mohou nyní do země přicestovat.

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti už v sobotu uvedlo, že nebrání aerolinkám dopravovat do USA držitele víz, jichž se Trumpův zákaz týká. Zaměstnanci ministerstva dostali v sobotu pokyn, aby se začali chovat v souladu s pátečním rozhodnutí federálního soudce.

Server BBC uvedl, že nikdo, ani prezident, si nemůže vybrat, který soudní příkaz bude dodržovat, a který ignorovat. Osud Trumpova zákazu je podle BBC nyní v rukou odvolacího soudu bez ohledu na to, kolik dalších tweetů prezident napíše.