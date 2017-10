Praha - Pražský městský soud dnes projedná odvolání Johna Muchy proti rozsudku, který potvrdil, že vlastníkem cyklu obrazů Slovanská epopej je hlavní město. Žalobce tvrdí, že dílo jeho předka Alfonse se majetkem Prahy nikdy nestalo, protože metropole nesplnila umělcovu podmínku a nevybudovala pro epopej samostatné výstavní prostory.

Alfons Mucha zhotovil dvacítku velkoplošných obrazů v letech 1910 až 1928. Podle nepravomocného rozsudku se však nikdy nestal vlastníkem pláten, protože cyklus od počátku tvořil s úmyslem věnovat ho Praze. Původním majitelem děl byl americký mecenáš Charles Crane, který si obrazy u Muchy objednal, zaplatil je a poté je daroval městu. Jako dárce je Crane uveden i v protokolech o předání obrazů Praze.

John Mucha zdůvodňuje podání své žaloby tím, že se snažil zabránit zapůjčení díla do Asie, kam epopej odcestovala letos v únoru. Obával se, že se obrazy poškodí. Malíř je podle něj daroval českému národu a nepřál by si, aby se vyvážely do ciziny.

V Tokiu vidělo epopej od března do června 662.000 návštěvníků. Cyklus se měl později přesunout do Číny, české ministerstvo kultury to však nepovolilo. Plátna jsou v současné době v depozitáři Galerie hlavního města, která je předběžně plánuje vystavit příští rok v Obecním domě. Do zahraničí v nejbližší době zapůjčena nebudou. Současné vedení Prahy chce pro epopej zbudovat výstavní síň na Těšnově.