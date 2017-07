Praha - Trestní kauza lobbisty Marka Dalíka vstoupí příští týden do další fáze. Po Dalíkově pravomocném odsouzení za pokus o podvod, jeho nástupu do vězení k vykonání čtyřletého trestu a následném propuštění po zrušení verdiktu Nejvyšším soudem se bude právním hodnocením případu znovu zabývat odvolací senát. Obžaloba bývalého poradce expremiéra Mirka Topolánka (ODS) souvisí s nákupem obrněnců Pandur pro českou armádu.

Dalík si podle trestního spisu řekl v listopadu 2007 na neformální schůzce v pražské restauraci o peníze za to, že ČR bude pokračovat v nákupu pandurů. Po zástupci firmy Steyr, která obrněné vozy dodávala, údajně požadoval půl miliardy korun. Předstíral při tom, že má vliv na zakázku a také blízký vztah k představitelům české vlády, takže může ovlivnit jejich rozhodování.

Pražský městský soud Dalíka původně potrestal za pomoc nespecifikovanému členu vlády k přijetí úplatku, odvolací vrchní soud však skutek překvalifikoval. Lobbista podle soudců podváděl, když se ze zbrojařů pokusil vylákat peníze. To, že by si na schůzku šel pro úplatek určený pro někoho z vlády, se neprokázalo. Odvolací senát Dalíkovi o rok zmírnil původní pětileté odnětí svobody a také mu o milion snížil uložený peněžitý trest. Odsouzený tak státu zaplatil čtyři miliony korun.

Pravomocný rozsudek padl loni v květnu po téměř dvou letech od začátku soudního procesu. Neznamenal však konec kauzy. Proti verdiktu se dovolal jak Dalík, tak i nejvyšší státní zástupce, kterému vadilo, že lobbista dostal kvůli dlouhé době od spáchání činu trest mimořádně snížený pod zákonnou sazbu pěti až deseti let.

Dříve než o dovoláních rozhodl Nejvyšší soud, musel Dalík v září nastoupit do vězení. Krátce předtím odcestoval do zahraničí a spekulovalo se, zda se k výkonu trestu dostaví. O tom, že jeho případ nepřestal veřejnost zajímat ani poté, co padl rozsudek, svědčí například i fakt, že bookmakeři vypsali před Silvestrem sázky na to, jestli Dalík z věznice uteče. Nakonec se však předčasně dostal zpoza mříží zcela legálně poté, co Nejvyšší soud letos v dubnu oběma dovoláním vyhověl a vzhledem ke zrušení odsuzujícího rozsudku vydal příkaz k okamžitému Dalíkovu propuštění.

Dalík, který si zatím odpykal sedm měsíců, vinu od počátku odmítá. Před soudy se jej zastával i expremiér Topolánek. Vypověděl mimo jiné, že po Dalíkovi korupční jednání nepožadoval a neví o tom, že by to chtěl jiný člen vlády. Opakovaně také vyzdvihoval Dalíkovu práci - řekl například, že ODS vyhrál volby.

Podstatu trestného činu Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí nezpochybnil. Odvolací senát předsedy Martina Zelenky však bude muset znovu přezkoumat právní kvalifikaci, podle níž byl Dalík odsouzen. Především musí vyřešit, zda skutek posuzovat podle starého, nebo nového trestního zákoníku. Trest může zmírnit, ponechat stejný i zpřísnit. Důkazy nebude muset doplňovat.

Nákup pandurů v hodnotě 20,8 miliardy korun schválila v roce 2006 vláda Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD). Topolánkův kabinet od zakázky koncem roku 2007 ustoupil kvůli porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele. O půl roku později ale rozhodl o nové zakázce, v níž Česko koupilo 107 transportérů za 14,4 miliardy korun.