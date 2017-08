Plzeň - Když Pavel Vrba odstartoval své druhé angažmá u fotbalistů Plzni nadějnou remízou 2:2 na hřišti FCSB a suverénní prvoligovou výhrou 4:0 nad Duklou, byl hodně optimistický. Středeční nepovedená odveta 3. předkola Ligy mistrů s bývalou Steauou Bukurešt (1:4) ale třiapadesátiletého kouče i celý tým Viktorie vrátila tvrdě na zem.

"Bavili jsme se s kolegy a říkali si, že jsme udělali tři kroky vpřed a teď čtyři kroky vzad. Po zápase v Bukurešti a po Dukle to vypadalo, že bychom mohli být trošku v euforii a že na tom budeme dobře, ale středeční zápas nás opět posadil na zadek. Budeme muset hodně věcí změnit, abychom se zase vrátili tam, kde jsme byli třeba po Dukle," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Nevěřil svým očím, když Západočeši krátce po vyrovnání na 1:1 dovolili hostům z Rumunska vstřelit během osmi minut tři góly. "Co se tam stalo, to nechápu. Byl tam samozřejmě nedůraz, špatné postavení některých hráčů. To rozhodlo, že jsme dostali branky a potom byl zápas samozřejmě rozhodnutý. Soupeř si to uhlídal a my jsme bohužel na to nedokázali vůbec reagovat," litoval bývalý trenér české reprezentace nebo Machačkaly.

Hodně chyb viděl v plzeňské defenzivě. "Asi obrana měla být mnohem důraznější. Ale nebylo to jenom o stoperech, byli tam i jiní hráči, kteří ztratili balony při zakládání útoků. V defenzivně bychom měli být přesnější a při rozehrávce bych očekával větší jistotu, než jsme měli," konstatoval Vrba.

Podle něj Viktorii v odvetě hodně chyběl zraněný bek David Limberský. "Když porovnáte defenzivu v Bukurešti a teď doma, tak tam byl markantní rozdíl. David patří k hráčům, kteří jsou v defenzivě velice silní a pro mužstvo hodně znamenají. V Bukurešti byla naše defenziva výrazně lepší, a proto jsme tam uhráli takový výsledek. Doma chyběli hráči, kteří by tomu dali nějaký impuls. Připadalo mi to, že posledních dvacet minut tam nebyl žádný vůdce," uvedl rodák z Přerova.

Mrzí ho, že Plzeň nepostoupila do play off Ligy mistrů a nezískala jistotu účasti ve skupině Evropské ligy. "Vhledem k prvnímu zápasu jsme mysleli, že ten výsledek z naší strany by měl být lepší. Mohli jsme mít svým způsobem klid pro další zápasy. Cílem je samozřejmě postoupit do nějaké skupiny. Champions League už je pryč a o to teď bude větší napětí, abychom zvládli druhý dvojzápas (o postup do EL), který nás čeká," prohlásil Vrba. Ten letos nenavázal na úspěšné roky 2011 a 2013, kdy Viktorii dovedl do skupiny LM.