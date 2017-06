Washington - Odstoupení Spojených států od pařížské dohody o ochraně klimatu by mohlo do konce století přidat ke stále se zvyšujícím globálním teplotám další 0,3 stupně Celsia. Uvedl to dnes představitel Světové meteorologické organizace (WMO) Deon Terblanche. Americké státy Kalifornie, New York a Washington se rozhodly, že o své vůli a navzdory rozhodnutí Trumpa dodrží závazky dohody.

Terblanche řekl, že Světová meteorologická organizace zatím nevypracovala žádné klimatické modely, které by zobrazovaly pravděpodobné dopady rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně odchodu z dohody. Podle nejhoršího možného scénáře by ale Trumpův krok mohl ke stoupajícím globálním teplotám přidat ještě další 0,3 stupně Celsia, řekl Terblanche, který působí jako šéf oddělení pro výzkum atmosféry a životního prostředí WMO.

Trojice států USA chce dodržet klimatickou dohodu, další zvažují

Americké státy Kalifornie, New York a Washington se rozhodly, že o své vůli a navzdory rozhodnutí Trumpa dodrží závazky pařížské klimatické dohody. V rámci USA proto tato trojice států založila klimatickou alianci, o členství prozatím uvažuje dalších sedm amerických států. K naplnění cílů pařížské dohody se zavázalo také více než 80 starostů velkých amerických měst, kteří se již před několika lety rozhodli společně snížit emise skleníkových plynů.

Po Trumpově čtvrtečním oznámení guvernéři Kalifornie, New Yorku a Washingtonu Jerry Brown, Andrew Cuomo a Jay Inslee založili Klimatickou alianci Spojených států. Tato trojice amerických států zastupuje přes 20 procent populace USA a zároveň patří k motorům americké ekonomiky; v loňském roce se na celkovém výkonu amerického hospodářství podílela z takřka 25 procent, uvedl portál electrek.co.

Zmíněná trojice guvernérů zároveň vyzvala své kolegy z dalších států, aby se připojili. Přinejmenším sedm dalších guvernérů, mimo jiné z Colorada, Virginie, Rhode Islandu či Connecticutu, ohlásilo, že o návrhu uvažují.

Dodržet závazky z Paříže chce také většina starostů velkých amerických měst, kteří v roce 2014 vytvořili sdružení s názvem Starostové státní klimatické akční agendy. Z více než stovky těchto starostů 82 podepsalo prohlášení, že chtějí pokračovat v pařížském plánu. Portál medium.com poznamenal, že v signatářských městech žije 39 milionů Američanů.

Odborníci:Trumpovo rozhodnutí dohodu nezničí,firmy závazky dodrží

Čeští ekologičtí odborníci nejsou z ústupu Trumpa od pařížské klimatické dohody šťastní, jiné státy ale ve velkém měřítku americký krok kopírovat nebudou, dohodu to tak nezničí. Navíc velké americké podniky, aby mohly být konkurenceschopné a vyvážet například na evropský trh, stejně podle nich budou podmínky dodržovat. Dnes to řekli ČTK.

Politiku amerického prezidenta je podle bioklimatologa Miroslava Trnky z Centra výzkumu globální změny CzechGlobe při Akademii věd ČR třeba brát optikou tamního politického systému. Američané podle něj na jednu stranu berou klimatickou dohodu jako něco, co jim zasahuje do základních práv a svobod. "Ale současně tam existuje velmi silné korporátní přesvědčení mezi velkými společnostmi, že se změnou klimatu se musí něco dělat," řekl Trnka. Podle něj je nyní i v Americe řada měst a států, které normy pařížské dohody splňují nebo v krátké době splní.

Firmy, které budou chtít prodávat své zboží v Evropě nebo v Japonsku, tak stejně budou muset normy plnit. "Vlastně je to pro ně nevýhodné, že Spojené státy od dohody ustoupí," dodal vědec. Současně jde podle něj o velkou politickou prohru i pro některé americké skupiny lidí a velké zklamání pro Evropskou unii. Některé státy na západním pobřeží USA klimatickou změnu vidí kvůli stoupání oceánu, jiné středokontinentální zatím ne, necítí tak potřebu nést společné náklady na zpomalení změny. Navíc podle něj USA už investovaly tak velké peníze do výzkumu, že jen tak se nemohou otočit k ekologii zády. Odstupování dalších států od dohody není podle něj zatím aktuální.

Jeho nadřízený, ředitel CzechGlobe Michal V. Marek situaci označil za tragédii. Největším neštěstím by však podle něj bylo, kdyby se změny amerického přístupu chytly některé české politické strany, a blokovali tak ratifikaci dohody v českém Parlamentu. "Věřím, že Evropa je silná, Trumpovo rozhodnutí proces nezabrzdí. Rozjíždějí se nové technologické postupy a jestli to Američané zaspí, tak jsou to pitomci," dodal Marek. Podle něj se přechod na ekologičtější provozy nedá zastavit, zvlášť v době, kdy si svět hraje s tak velkým nebezpečím, jako je klimatická změna.

Podle Pavla Kindlmanna z Přírodovědecké fakulty UK jde o velké neštěstí pro svět. "Rozhodnutí je krátkozraké, protože na to Amerika sama doplatí, až bude eliminovat škody," řekl. Pevně věří tomu, že Trumpův krok nebude mít dopad na českou politickou scénu. I v Americe podle něj může vzniknout hnutí odporu, které se proti Trumpovu rozhodnutí postaví.