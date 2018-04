Praha - Hnutí ANO podle občanských demokratů nemyslí spolupráci se sociálními demokraty vážně, jinak by při hlasování o obsazení sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) ve středu neobsadilo s pomocí hlasů KSČM a SPD post svým nominantem. "Nejde o jednu komisi, ale o ten směr. Musí děsit, že komunisté budou mít vliv na vládu," uvedl na tiskové konferenci předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura s tím, že varianta vlády ANO a ČSSD s tichou podporou KSČM, kterou mnozí už přijali, není lepší než menšinová vláda ANO tiše podporovaná komunisty a hnutím SPD.

Vliv komunistů na vládu podle předsedy ODS Petra Fialy představuje nebezpečí pro zahraniční politiku státu a pro kvalitu zdejší demokracie. Zopakoval, že premiér v demisi Andrej Babiš neusiloval o spolupráci s ostatními stranami, jak tvrdí. "Pokud vznikne vláda opřená o KSČM nebo SPD, není to vina opozičních stran, ale jen a jen hnutí ANO," konstatoval.

Hnutí ANO se podle Fialy nepokusilo otevřít dveře spolupráce s demokratickými stranami splněním pěti podmínek. Mezi ty patří neúčast trestně stíhaných osob v kabinetu, což míří na Babiše stíhaného kvůli podezření z dotačního podvodu, přidělení ministerstev vnitra a spravedlnosti někomu mimo hnutí ANO, odmítnutí spolupráce s SPD a komunisty, zachování ústavního systému a svobody médií.

V souvislosti s oznámením odchodu šéfa GIBS Michala Murína v čela inspekce Fiala a zprávami o možné výměně policejního prezidenta Fiala zopakoval, že vláda bez důvěry by neměla dělat personální změny, a to i v souvislosti s vyšetřováním Babišovy kauzy. I kdyby totiž byli aktéři absolutně nevinní, změny ve vedení policie či dalších orgánů vzbuzují podezření. "Vláda bez důvěry by neměla přistupovat k žádným personálním změnám, za normální situace by to každá vláda v demisi věděla," konstatoval.

Sněmovní komisi pro kontrolu činnosti GIBS povede po středečním hlasování Sněmovny Jiří Mašek (ANO). Poslanci mu dali v dnešní tajné volbě přednost před Zuzanou Majerovou Zahradníkovou (ODS) a Mikulášem Ferjenčíkem (Piráti). Místo v čele komise pro kontrolu GIBS se uvolnilo potom, co na ně rezignoval začátkem března Zdeněk Ondráček (KSČM). Ke zvolení bylo nyní nutných 88 hlasů. Mašek jich dostal 105, Majerová Zahradníková 37 a Ferjenčík 30.