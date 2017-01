Praha - Vláda měla přebytek ve státním rozpočtu za loňský rok investovat, uvedl dnes v tiskovém prohlášení předseda ODS Petr Fiala. Příznivý ekonomický vývoj podle něj občané nijak nepocítí. Podle analyticků rozpočet odráží výkon ekonomiky a nižší investice. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) oznámil, že rozpočet skončil v přebytku 61,8 miliardy korun. Místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija však Babiše podezírá z manipulace s čísly, zejména u daně z přidané hodnoty. Babiš nepředpokládá, že by se do voleb měnily daně nad rámec balíčku, který v současnosti projednává Sněmovna.

Fiala řekl, že Česko zažívá růst zejména díky pracovitým lidem, ať už jde o živnostníky či zaměstnance. "Je proto nepochopitelné, že vláda se nesnaží zlepšit podmínky pro aktivní občany a udělat něco pro naši dobrou budoucnost," uvedl v prohlášení Fiala. Vláda nevyužívá hospodářský růst ke zlepšení služeb, míní.

Šéf ODS by si představoval vyšší investice do dopravní infrastruktury, vzdělání, výzkumu a zdravotnictví. "Dobrý výsledek rozpočtu mne těší. Vadí mi ale, že občané to bohužel nijak nepocítí. Ani v nižších daních, ani v odbourávání zbytečné byrokracie, ani ve formě lepších služeb," dodal.

Udženija také kritizuje Babiše za to, že nešetří na výdajích za státní aparát a nesnaží se ho zefektivnit. Nezdá se jí ani rozdíl mezi schváleným deficitem 70 miliard a výsledkem. "Seknout se zhruba o 130 miliard oproti plánu je buď absolutní neschopnost, či záměrné manipulování s čísly," uvedla v prohlášení na facebooku.

Místopředsedkyně ODS podezírá Babiše z manipulace zejména u DPH, jejíž výběr může podle ní být reálně nižší. "Firmy si totiž ke konci roku stěžují, že jim ministerstvo zdržuje vratky na DPH," uvedla. Babiš není odpovědný ani za nízké úroky, které jsou výsledkem intervencí České národní banky, dodala. "Je to další optický doping pro rozpočet a kouzelnická berlička," míní Udženija.

Analytici: Rozpočet 2016 odráží výkon ekonomiky a nižší investice

Výsledek státního rozpočtu podle analytiků oslovených ČTK obecně odráží dobrý výkon ekonomiky a nižší vládní investice. Jako problém však vidí sestavování rozpočtu ministerstvem, a to nejen pro loňský rok, kdy se plány výrazně liší od skutečnosti. Zároveň oceňují, že vláda peníze neutrácela za každou cenu a snažila se chovat relativně hospodárně.

"Ze zveřejněných čísel vyplývá rozporuplné hodnocení. Dobrá zpráva je, že vláda evidentně neutrácela prostředky daňových poplatníků neefektivně. Špatná zpráva je, že se vládě nedařilo ve finančním plánování. Zdůrazňuji, že odchylka od schváleného rozpočtu je problémem celé vlády, nikoliv jen ministra financí," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Celkově lze podle hlavního ekonoma Patria Finance Jana Bureše říci, že dobrý výsledek hospodaření za loňský rok odráží primárně dobrý výkon ekonomiky v podobě vyšších daňových příjmů a nižší vládní investice.

"Přebytkový státní rozpočet je v dnešní době ekonomický jednorožec, kterého známe jen z pohádek o zodpovědném řízení státu. Nemyslím si, že je na místě kritizovat výsledek hospodaření, ale spíše jeho plánování. Rozdíl je letos oproti plánu obrovský a není možné, aby takto ministerstvo fungovalo. Letos se seklo o plus 100 miliard a v příštím roce to zase může být o minus 100," uvedl hlavní ekonom Chytrého Honzy František Bostl.

Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy se může ministr Babiš právem označit za nejúspěšnějšího ministra financí v novodobé historii ČR. "Výsledek ocení zahraniční investoři i ratingové agentury," uvedl Kovanda. Na druhou stranu by se neměl dosažený přebytek přeceňovat.

"Zaprvé, ministerstvo financí jej dosáhlo na úkor investičních výdajů. Druhým důvodem je verdikt Nejvyššího kontrolního úřadu. Ten podrobil analýze rozpočtové plnění za první pololetí 2016 a uzavřel, že přebytek není výsledkem zlepšeného hospodaření státního rozpočtu, ale je způsoben zejména dosavadním růstem ekonomiky. Třetím důvodem je fakt, že se vláda s rozpočtem na loňský rok ´sekla´ o více než 130 miliard korun," uvedl.

Dobré hospodaření státu by přitom bylo možné využít na snížení daní, domnívá se Štěpán Křeček z Národohospodářské fakulty VŠE. "Buďme rádi, že se státní finance zotavují. Užijme si přebytku hospodaření a buďme pyšní, že patříme mezi elitu na celém světě. Na druhou stranu si uvědomme, že mít vyšší daně a odvody, než je nezbytně nutné, škodí naší ekonomice a je projevem masochismu. Nevyužité investiční příležitosti nás sice mohou mrzet, je však lepší nějakou dobu spořit než utrácet za každou cenu a nakupovat nesmysly," uvedl.

Zklamáním v loňském rozpočtu může být podle Richarda Knoblocha z poradenské společnosti BDO Tax relativně nízký nárůst inkasa DPH za první rok existence kontrolních hlášení. "V posledních letech téměř každý rok přibývají podnikatelským subjektům nové povinnosti v důsledku zaváděných opatření proti daňovým únikům do zákona o DPH. Bohužel tato opatření, která významně zatěžují podnikatele, nemají samy o sobě až tak zásadní dopad do zvýšeného inkasa DPH," uvedl.

V letošním roce stát plánuje schodek 60 miliard korun. "Náš výhled předpokládá, že deficit bude nakonec nižší, a to 45 miliard," uvedl ekonom Komerční banky Marek Dřímal. Podle něj to tak bude návrat k normálnímu schodkovému hospodaření. "V letošním roce totiž mimořádné faktory už pravděpodobně působit nebudou. Zároveň však očekáváme mírné oživení veřejných investic spolufinancovaných z EU," dodal.

Sobotka: Přebytek je výsledkem čerpání z EU i hospodářského růstu

Pro přebytek ve státním rozpočtu za loňský rok byl podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) rozhodující úspěch vlády při důsledném dočerpání evropských fondů. K pozitivní bilanci rozpočtu přispěl také hospodářský růst či zvýšení zaměstnanosti, uvedl Sobotka na twitteru. Premiér by chtěl přebytek prioritně využít na odstranění deficitu v tomto roce, na který byl schválen schodek 60 miliard korun.

Sobotka na twitteru uvedl, že se daří zastavovat zadlužování díky úspěšné hospodářské politice vlády. "Teprve počtvrté v historii byl dosažen rozpočtový přebytek. Naposledy to bylo v roce 1995," uvedl. Na sociální síti rovněž odmítl kritiku pravice za zvyšování platů a důchodů. "Ukazuje se, že opuštění politiky plošných škrtů byla správná cesta," napsal.

Zlepšení stavu veřejných financí je podle Sobotky výsledkem úspěšné prorůstové a proinvestiční politiky vlády. "Vyplatila se daňová opatření, u kterých naše vláda využila předchozí pozitivní slovenskou zkušenost, ať už to byla kontrolní hlášení u DPH, nebo lepší spolupráce policie a daňové správy," uvedl Sobotka v prohlášení pro tisk.

Rozpočtový přebytek by chtěl premiér prioritně využít na odstranění deficitu v roce 2017. "Tak, aby i v letošním roce měla republika vyrovnaný rozpočet," uvedl Sobotka. Babiš navrhuje přebytek využít na snížení státního dluhu. Sněmovna v prosinci schválila na návrh vlády na tento rok rozpočet se schodkem 60 miliard.

Pro dosažení přebytku byl rozhodující úspěch vlády při důsledném dočerpání evropských fondů v roce 2015, míní Sobotka. K pozitivní bilanci podle něj vedle příjmů z rozpočtu Evropské unie přispěl i hospodářský růst a zvýšení zaměstnanosti. V letošním roce se chce Sobotka soustředit na čerpání fondů EU a podporu investic zahájením prací na klíčových dopravních stavbách.

Za přebytkem jsou podle Kalouska mimořádné okolnosti

Přebytek hospodaření loňského státního rozpočtu je podle bývalého ministra financí a předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska důsledkem souběhu mimořádných faktorů. Jde především o vyšší příjem z EU a také o vyšší výběr daní i pojistného, za kterým ale stojí růst ekonomiky. "Nejedná se o efektivnější výběr daní," řekl dnes Kalousek ČTK a České televizi.

"Je to souhrn mnoha mimořádných faktorů," uvedl Kalousek. Efektivnější výběr daní se podle něho už vůbec netýká daně z přidané hodnoty, kde je výběr pomalejší než nárůst spotřeby. "Tam, kde nárůst výběru skutečně odpovídá nárůstu HDP, je sociální pojištění. Tam je potřeba pochválit, ale ministerstvo práce a sociálních věcí, to vybírá sociální pojištění, to nevybírá ministerstvo financí," poznamenal.

Vládě vytkl to, že investuje méně, než v letech 2011 a 2012 investovala bývalá vláda, v níž byl ministrem financí. "Vláda teď sklízí plody našich investic, ale sama pro budoucnost neinvestuje, což je docela nefér," dodal.

Podporuje však názor ministerstva financí, aby se o přebytek rozpočtu snížil státní dluh. "Protože investovat se musí, ale musí se investovat efektivně. Vláda prokázala neschopnost efektivně investovat," řekl. Snížit proto státní dluh a ulevit budoucím generací je podle Kalouska vhodnější.





Babiš nečeká do voleb další změny daní

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) nepředpokládá, že by se do voleb měnily daně nad rámec balíčku, který v současnosti projednává Sněmovna. Novinářům dnes řekl, že další změny daní budou předmětem programů jednotlivých stran pro podzimní volby. Sám vidí do budoucna prostor spíš pro snižování DPH než spotřební daně.

Před volbami očekává pouze schválení daňového balíčku, který například zvyšuje daňové slevy na druhé a další děti, na další změny je málo času. "Jsme deset měsíců před volbami, už se moc toho nezmění a bude to předmětem volebních programů jednotlivých politických stran pro příští volební období," řekl Babiš o možné úpravě daňového systému.

"Sociální demokracie už dala na známost, že chce navyšovat daně, že chce dávat sektorové daně. Já bych chtěl daně naopak snižovat a pořádně vybírat. Stát má ještě obrovské rezervy z hlediska provozu a z hlediska efektivnosti, myslím, že stát má ještě velké možnosti snižovat své provozní náklady," řekl Babiš.

Z dlouhodobé perspektivy vidí v Česku prostor pro snížení daňové zátěže nízkopříjmových a středněpříjmových skupin. Zmínil možné snížení DPH v restauracích a v hotelech. Naopak o snížení spotřební daně z pohonných hmot nyní neuvažuje.

V kampani před volbami hodlá využít i výsledky loňského státního rozpočtu, který skončil v rekordním přebytku 61,8 miliardy korun. "Na rozdíl od některých kritiků, kteří tu nasekali velké dluhy, já budu odsud odcházet bez dluhů," řekl. "Proč bych