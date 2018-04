Brno - ODS, TOP 09, Starostové a nezávislí a Strana zelených podpoří kandidaturu rektora Masarykovy univerzity Mikuláš Beka do Senátu. Předsedové stran Petr Fiala (ODS), Jiří Pospíšil (TOP 09), Petr Gazdík (STAN) a místopředsedkyně Magdalena Davis (SZ) dnes podepsali smlouvu o jeho podpoře. Bek bude kandidovat v Brně v obvodu číslo 59, kde skončí mandát bývalé ústavní soudkyni Elišce Wagnerové. Pokud Bek uspěje, stane se členem senátního klubu STAN. V případě zvolení by chvíli zastával i funkci rektora, protože mu příští rok v srpnu končí funkční období. Zasadil by se však o dřívější zvolení svého nástupce.

Bek jednal se stranami delší dobu. Novinářům řekl, že nejdéle a nejintenzivněji to bylo s hnutím STAN, ke kterému má nejblíže. Proto by se v případě zvolení stal členem senátního klubu Starostů a nezávislých. Bek měl několik podmínek kandidatury. "Jednou z nich bylo, aby neobhajovala mandát současná senátorka, proti které jsem nechtěl kandidovat. Ona se rozhodla nepokračovat. Druhou mojí podmínkou bylo, aby kandidatura měla širší podporu," uvedl Bek.

V Senátu se chce zaměřit na několik věcí. "Usiloval bych o to, aby ústavní pořádek v České republice neprocházel turbulentními změnami. Nebránil bych se debatě o změnách v legislativě, ale základní věci by měly být v nadcházejícím období zachované," uvedl Bek. Zúročit chce i rektorské zkušenosti. Rektorem je sedm let, příští rok mu končí druhé funkční období a funkci by obhajovat nemohl. "Můj zájem by byl o vzdělávací politiku, vědu, otázky kultury, protože jsem profesně muzikolog, ale také bych se zabýval evropskými strukturálními fondy nebo digitalizací veřejné správy," dodal třiapadesátiletý Bek.

ODS původně zvažovala, že za ni bude do Senátu kandidovat jako nestraník frontman kapely Kamelot Roman Horký. "Byli jsme s ním předběžně domluvení, ale stáhl svoji kandidaturu. Chce se věnovat uměleckým a vzdělávacím aktivitám. Navíc řekl, že se své kandidatury rád vzdá ve prospěch Mikuláše Beka," řekl ČTK předseda ODS Fiala. Podle něj má Bek vlastnosti dobrého kandidáta. "Je to lidská zralost, odvaha, jasné demokratické cítění a potřeba angažovat se tam, kde je demokracie ohrožena," uvedl Fiala, který upozornil na spolupráci hnutí ANO, SPD a KSČM.

Podle Pospíšila se domluvily čtyři strany, kterým není soupeřem jiná demokratická strana s podobným programem, ale "pánové Babiš, Okamura a Filip". "Mikuláš Bek je člověk s jasnými politickými názory. Vyjádřil je jak ve vztahu k hlavě státu, tak k některým aktivitám ústavních činitelů," dodal Pospíšil. Bek nenechal před lety Zemana vystoupit na univerzitě z obavy před volební agitací. Zeman mu od té doby neposílá pozvánku na Hrad na oslavy 28. října.

Podle předsedy STAN Gazdíka je Bek důkazem toho, že politika nemusí být jen o vzájemném handrkování. Davisová řekla, že je Bek po Wagnerové další silnou osobností.