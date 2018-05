Líbeznice (u Prahy) - Občanští demokraté dnes představí centrální verzi svého programu pro podzimní komunální a senátní volby. Sejdou se ve středočeských Líbeznicích, jejichž starostou je místopředseda ODS Martin Kupka. Na konferenci představí i své kandidáty do senátních voleb. "Myslím, že to co předložíme, jsou konkrétní a dobré recepty pro zlepšení života v našich obcích," řekl ČTK předseda strany Petr Fiala.

Na konferenci představí strana centrální verzi volebního programu, na jehož vzniku se podíleli nejen odborníci, ale i občané a veřejnost. Vedle garantů programových priorit vystoupí i kandidáti do komunálních a senátních voleb.

"Ta konference se bude týkat i celostátní politiky, protože máme i senátní volby, které jsou teď velmi důležité z hlediska toho, aby v Senátu neměli dominanci ani populisté, ani různí extremisté, ale aby Senát vyvažoval roli Poslanecké sněmovny," popsal Fiala. ODS představí jak své vlastní kandidáty, tak i ty, které podpořila jako nezávislé osobnosti nebo vytvořila koalici s jinými stranami. Politickým cílem je podle Fialových slov Senát, který za současné situace nebude ani loutkou v rukách prezidenta Miloše Zemana, ani koalice SPD, KSČM a ANO.

Stejně jako loni při sněmovních volbách budou letos občanští demokraté spolupracovat se Soukromníky. V říjnových parlamentních volbách obsadila ODS druhou pozici s 11,3 procenta hlasů za vítězem voleb hnutím ANO, které získalo téměř 30 procent hlasů. Podle aktuálních průzkumů preference občanským demokratům, jež jsou v opozici vůči vítězi voleb, který ale zatím nezískal důvěru Sněmovny, mírně rostou.