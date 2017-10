Právě zveřejněno

Praha - Předseda občanských demokratů Petr Fiala v blížících se sněmovních volbách cílí na dvouciferný výsledek. Kampaň podle něj ukazuje změnu ve vnímání ODS oproti volbám před čtyřmi lety i posun oproti krajským volbám v loňském roce, voliči už se ho neptají na minulost občanských demokratů.

"Nijak se netajím tím, že bych chtěl dvouciferný výsledek. To je něco, co je dosažitelné a co by jasně potvrdilo, že ODS jde nahoru," řekl v předvolební rozhovoru ČTK. Doplnil, že výsledek voleb závisí i na tom, jak dopadnou soupeři.

"Lidé se se mnou baví o programu, o daních, o důchodech, o silnicích, o školství, migraci. Děje se přesně to, co chci. Vrátit smysl politice je, abychom se bavili o programové nabídce, o tom, jak my budeme řešit problémy, které lidi trápí, to je politika, jakou bychom si přáli," uvedl.

Ve sněmovních volbách před čtyřmi lety ODS po mnohaletém vládním angažmá spadla na nejhoršího výsledek ve své historii - 7,7 procenta, Fiala se stal předsedou následně v lednu 2014. Dnes o sobě říká, že je nejkratší dobu sloužícím předsedou hlavních politických stran, takže pro něj bude případné vyjednávání o vládě nová zkušenost.

"Tehdy ODS byla na samém dně, byla po obrovské krizi a byla to strana, které mnozí předvídali brzkou smrt, dnes ta situace je úplně jiná. Jsme jedna z mála parlamentních stran, které proti minulým volbám rostou preference. Jsme strana, která, a všichni to vidí, se vzpamatovala z těch problémů, které měla," popsal, jak vidí změnu ve vnímání ODS. Podle předvolebních průzkumů se preference ODS pohybují okolo deseti procent.

Fiala podle svých slov chce, aby ODS získala ve volbách sílu prosadit slibované změny. Na jaře občanští demokraté přijali program 190 konkrétních kroků, které by ve vládě chtěli prosadit, například zjednodušení a snížení daní, změny ve školství a výstavbu silnic. Během kontaktní kampaně voličům říká, že s jeho stranou mají dvě jistoty - že jejich hlas nepropadne a bude mít smysl.

Fiala: Podmínky ODS pro účast ve vládě dávají prostor pro jednání

Tucet podmínek pro jednání o případné vládní spolupráci ODS s ostatními stranami po říjnových volbách, které strana zveřejnila v srpnu, podle Petra Fialy dává dost prostoru pro dohodu. Takzvaná Vyšehradská deklarace podle něj není ani tak podmínkou pro vyjednávání, ale slibem voličům, co vše ODS nepřekročí. O případných partnerech nechce předem spekulovat.

V předvolebním rozhovoru pro ČTK odmítl, že by šlo o body, na které nikdo z ostatních stran nepřistoupí. "Která politická strana by nechtěla aspoň nějaké snížení daní v takovémto růstu, proč bychom se nemohli bavit o EET (elektronická evidence tržeb), když vidíme co to dělá s drobnými podnikateli zvlášť v menších obcích. Proč bychom se nemohli domluvit na výjimce z automatického přijetí eura, s tím mohou souhlasit i strany, které chtějí přijmout euro rychle," vypočítával.

"Třeba s potěšením sleduji, když všichni mluví o tom, že mají růst mzdy, to je téma, které jsme přinesli my, máme na to jiný recept než třeba sociální demokraté, chceme zvýšit mzdy plošně snížením daní a ne jak ČSSD, že si budeme vybírat sociální skupiny a tam budeme zvyšovat mzdy. Ale už tu třeba máme téma, že se mají zvednout mzdy, téma snížení daní má kde kdo, pojďme se bavit o tom, jak to provedeme, já myslím, že tady je spousta věcí, na kterých se dá domluvit," uvedl.

Přednost deklarace vidí v tom, že na rozdíl od jiných stran u ODS všichni vědí, co chce a co bude prosazovat a z čeho neustoupí. "Podíváme se po volbách jak dopadly výsledky a s kým to můžeme dát dohromady," uvedl s tím, že strategii pro případná vyjednávání zatím nechce stanovovat do vyhlášení výsledků voleb.

Strany současné vládní koalice, a to nejen ANO, ale i ČSSD a KDU-ČSL ale viní z toho, že nevyužily ekonomický růst. Kritizuje například malé investice do armády, pomalou výstavbu dálnic. Zmínil, že jako obyvatel Brna jezdí několikrát týdně po rozkopané D1. "To není otázka nepříjemnosti, to má závažné ekonomické dopady na rozvoj naší země, proto říkáme, že je třeba přijmout zákon o liniových stavbách a ve zvláštním režimu postavit klíčové komunikace, jinak se nemůže ČR rozvíjet," uvedl.