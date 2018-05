Praha - ODS chce odstranit z právního řádu zastaralé normy, které podle ní vytvářejí zbytečnou byrokratickou zátěž, i když nejsou užívány. Novinářům dnes představila návrh zákona, který ruší 63 zákonů a vyhlášek vydaných v roce 1919, postupně bude chtít rušit i zákony z pozdějších let. Podle předsedy ODS Petra Fialy by postupně mělo být zrušeno až několik tisíc norem.

"Jsme přesvědčeni, že byrokracie máme zbytečně mnoho, že mnoho problémů se u nás řeší zbytečně legislativou, místo aby se použil zdravý rozum," řekl Fiala. ODS podle něj dlouhodobě slibuje zrušení zastaralých zákonů, nemůže ale čekat na to, až vstoupí do vlády, a proto začala s rušením norem už nyní.

Podle poslance Marka Bendy chtějí občanští demokraté začít s rušením nepoužívaných norem z období první republiky, protože to je symbolické v roce, kdy se připomíná sté výročí vzniku Československa. Později bude ODS předkládat i návrhy na zrušení zákonů z pozdější doby. "První republika se bude rušit poměrně snadno. Samozřejmě jakmile se dostaneme do komunistického období, bude to složitější, bude horší hodnotit, co všechno máme zrušit. Ale považujeme za nutné začít konečně dělat pořádek, těch předpisů, co u nás platí, je skutečně příliš mnoho," řekl Benda.

ODS chce podle Bendy oslovit i odbornou a laickou veřejnost se žádostí o tipy na zákony, které zbytečně zatěžují právní řád a bylo by vhodné je zrušit. "Chtěli bychom z toho udělat celospolečenský fenomén, který bude směřovat k tomu, že budeme zjednodušovat náš právní řád," řekl Benda.

ODS také chce začít po každé schůzi Sněmovny zveřejňovat přehled nových regulací, které byly přijaty, případně i těch, které zákonodárci zrušili. "Upozorníme na nové povinnosti pro občany a pro podnikatele, aby všichni věděli, kolik nesmyslných regulací dnes a denně vzniká, aniž by se rušily ty staré regulace," řekl předseda poslaneckého klub ODS Zbyněk Stanjura.