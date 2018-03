Praha - Bývalý středočeský hejtman David Rath v závěrečné řeči zkritizoval odposlechy, které policie pořídila při rozkrývání korupce v souvislosti se zmanipulováním krajských zakázek. Podle něj odposlechy nezachytily, že by obžalovaní mluvili o úplatcích. Zpochybnil také roli obžalované podnikatelky Ivany Salačové, která vypovídala proti ostatním. Míní, že policie se Salačovou uzavřela obchod a výměnou za přiznání jí nabídla beztrestnost.

Rath se v dopolední části závěrečné řeči věnoval úplatkům, které jsou součástí jeho kauzy. Podle obžaloby mělo jít za ovlivnění zakázek přes 48 milionů korun. Rath s Kateřinou Kottovou a jejím manželem Petrem, které obžaloba považuje za hlavní organizátory trestné činnosti, stihli podle spisu převzít úplatky 38 milionů. Pak je zatkla policie.

Rath tvrdil, že se nepodařilo prokázat, že si díky úplatkům žil nad poměry. "Mé majetkové poměry byly odpovídající tomu, co jsem dělal," uvedl tehdejší hejtman a poslanec sociální demokracie. Podle něj navíc ve spise o úplatcích není žádný důkaz, jen se o nich dovozuje z odposlechů. Postěžoval si také, že soud podle něj neověřil, zda se věci z odposlechů skutečně staly. "Neověřilo se, že se ta slova z odposlechů zhmotnila do nějakého jednání. Když se o něčem bavím, tak to ještě neznamená, že to tak je," řekl Rath.

Bývalý vrcholný politik si také postěžoval, že je v obžalobě zmíněn pokaždé na konci nějakého děje pouze ve smyslu, že o všem věděl. "Jak já mám prokazovat, že jsem něco věděl, že jsem s tím souhlasil," ptal se Rath. Obžaloba ho zmiňuje v souvislosti s úplatky ve čtyřech ze sedmi případů, které popisuje. Rath v nadsázce prohlásil, že se ho to dotýká. "Kdybych nevěděl o všech zakázkách, tak bych byl špatný kápo," řekl soudu.

V závěrečné řeči se také zastal manželů Kottových, kteří podle obžaloby přizpůsobovali krajské veřejné zakázky za Rathova vědomí i aktivní podpory "velkým hráčům", kdy jednoho z těchto soutěžitelů za úplatek zvýhodnili, zatímco ostatní mu záměrně dělali "křoví". Podle Ratha se sice na některých odposleších bavili o firmách, které nakonec podezřelé tendry vyhrály, ale nikde nezaznělo, že je vybrali. Míní také, že se vůbec nezjišťovala případná míra jejich zavinění nebo to, kdo z nich případně ty firmy vybral. "Přijde mi to, jako kdyby dva lidé byli u vraždy a zavraždili by oba. Je rozdíl, když je někdo aktivní a druhý je jenom spolupachatel, stojí tam a kouká na to," řekl Rath.

Soudní jednání, které začalo v roce 2013 Rath považuje za neférové. Zopakoval, že bude s dalšími obžalovanými odsouzen na objednávku. Míní, že soudní jednání nestandardně ovlivňují čelní politici. Zmínil třeba ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), který podal úspěšnou stížnost proti zrušení původního rozsudku.