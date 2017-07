Tenisové míčky na US Open. Ilustrační foto.

Tenisové míčky na US Open. Ilustrační foto. ČTK/AP/Julio Cortez

New York - Na letošním US Open si tenisté a tenistky rozdělí na odměnách rekordních 50,4 milionu dolarů (1,14 miliardy korun). Americká asociace USTA oznámila zhruba devítiprocentní navýšení prize money oproti loňsku. Pro vítěze dvouher ve Flushing Meadows bude připraveno 3,7 milionu dolarů, vloni to bylo 3,5 milionu.

US Open jako první turnaj ve výši dotací prolomil padesátimilionovou hranici, vloni činily prémie 46,3 milionu dolarů. Čtvrtý grand slam sezony začne 28. srpna a každý účastník dvouhry bude mít už předem jistých 50.000 dolarů (1,13 milionu korun). Taková částka je připravena pro vyřazené v prvním kole.

S dotacemi ve výši v přepočtu 43,3 milionu eur US Open jasně předčí zbylé tři grandslamové turnaje. Ve Wimbledonu se letos hrálo o 34,7 milionu eur, na Australian Open bylo ve hře 34,8 milionu eur a na French Open 36 milionů eur.